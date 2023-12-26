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Elvan Gruda Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Elvan Gruda Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sinema sanatçısı Ayşen Gruda ile sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda'nın kızı Elvan Gruda, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi.

26.12.2023 - 16:21,  Güncelleme: 16:53
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SİNEMA sanatçısı Ayşen Gruda ile sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda'nın kızı Elvan Gruda son yolculuğuna uğurlandı. 55 yaşında hayatını kaybeden Gruda'nın cenazesi Şişli Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sinema sanatçısı Ayşen Gruda ile sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda'nın kızı Elvan Gruda son yolculuğuna uğurlandı. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Gruda'nın cenazesi Şişli Camii'ne getirildi. Cenazeye Gruda'nın yakınları ve sanatçılar katıldı. Taziyeleri Elvan Gruda'nın oğlu Emre Gruda kabul etti. Gruda'nın çocukluk arkadaşı Tuna Arman, "Herşey çok kısa sürede oldu, radyoterapiye başladık ama maalesef annesi babası kadar şanslı olamadı" dedi.

"KENDİSİNİ ÇOK İHMAL ETTİ"

Tiyatro ve dizi oyuncusu Tuna Arman, "Çocukluk arkadaşımdı beraber büyüdük. Annesi babası hocamdı oyuncu arkadaşımdı, sahne arkadaşımdı, Elvan da kardeşimdi. Çok ihmal etti kendini maalesef herşey çok kısa sürede oldu. Babasının vefatından sonra ağrıları tekrar etmişti. Dördüncü evrede ve maalesef çok kısa bir süreç kaldığını öğrendik. Hemen aynı gün kemoterapiye radyoterapiye başladık ama maalesef annesi babası kadar şanslı olamadı. Çünkü daha 55 yaşında ve bir çocuk sahibiydi. Zor bir yaşamdı. Ünlü bir anne babanın çocuğu olmak çok zor. Çok zor bir yaşam sürdü belki de kurtuldu bu dünyadan." dedi.

"MÜCADELESİ HAYATTA KALMAYA YETMEDİ"

Nejat Uygur'un oğlu sanat yönetmeni Süha Uygur, "Tabii ki çok çok üzgünüm, Elvan Ayşen ablanın hastalığından Yılmaz abinin hastalığına kadar olan süreçte çok yıprandı. Bu dönemde kendisi de hastalandı. Kanserle mücadele etti fakat ne yazık ki mücadelesi hayatta kalmaya yetmedi. Çok güzel bir insanı kaybettik. Çok değerli bir insanı kaybettik. Gittiği yerde mutlu olmasını diliyorum. Huzuru bulmasını diliyorum. Acılarından kurtulduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"ERKEN KAYBETTİK"

Senarist Gani Müjde ise, "Aslında ben annesini çok iyi tanıyordum. Yıllar önce Kaygısızlar dizisinde beraber çalışmıştık. Fakat çok ilginç bir şekilde yolumuz tekrar Elvanla kesişti son dönemde. Çünkü Adile Naşit'in hayatını film yapmak isteyince biri dedi ki onlar altlı üstlü komşu oturdular yıllarca dedi. Peki dedim Ayşen yok. Elvan'ı aradım. Elvan sağ olsun çok yardımcı oldu. Notlar gönderdi, resimler gönderdi, haberler gönderdi, haber küpürleri gönderdi. Aslında danışmanıydı projenin bizim gözümüzde. Fakat erken kaybettik maalesef beklenmedik birşeydi. Tanrı'dan rahmet diliyorum sevenlerine sabır diliyorum." dedi. Elvan Gruda'nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Elvan Gruda, 23 Ocak 2019'da annesi Ayşen Gruda'yı, 25 Temmuz 2023'te ise, babası Yılmaz Gruda'yı kaybetmişti.

Elvan Gruda Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: DHA
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