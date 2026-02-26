Elysee Sarayı'ndan Çalıntı Takımların Duruşması. - Son Dakika
Son Dakika Logo

Elysee Sarayı'ndan Çalıntı Takımların Duruşması.

26.02.2026 15:56
Fransa'da Elysee Sarayı'ndaki çalıntı gümüş ve porselen takımlar için 3 kişi hakim karşısında.

Fransa'da Elysee Sarayı'ndaki devlet yemekleri ve resmi davetlerde kullanılan gümüş ve porselen takımların çalınmasıyla bağlantılı 3 kişi hakim karşısına çıktı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Aralık 2025'te Elysee Sarayı'ndan onlarca porselen ve gümüş takımın çalındığı olaya dair dava Paris Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Ulusal miras kapsamındaki eşyaların ortaklaşa çalınması ve çalıntı mal bulundurulması ile suçlanan Elysee Sarayı gümüş eşya sorumlusu Thomas M. ve ortağı Damien G. ile Louvre Müzesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ghislain M. hakim karşısına çıktı.

Davanın sivil tarafı Sevres Porselen Fabrikası, söz konusu çalıntı takımların değerinin 370 bin avro olduğunu öne sürerken sanık avukatları bu meblağın çok daha düşük olduğunu savundu.

Sanıkların ulusal miras kapsamındaki eşyaların çalınması suçundan 10 yıla kadar hapis ve 150 bin avro para cezası alabileceği belirtiliyor.

Elysee Sarayı'ndan takımların çalındığı ortaya çıkmıştı

Elysee Sarayı'ndan Aralık 2025'te tarihi değeri olan porselen ve gümüş yemek takımlarının çalındığı ortaya çıkmıştı. Yapılan soruşturma kapsamında Elysee Sarayı'nda gümüş eşya sorumlusu olarak görev yapan ve hasarlı parçaların değişiminden sorumlu olan Thomas M'nin Sevres Porselen Fabrikasından temin edilen parçaları zimmetine geçirdiği tespit edilmişti.

Polisler Thomas M'nin evinde ve aracında yaptıkları aramada aralarında bakır tencereler ve porselen takımların olduğu 100'den fazla parçayı ele geçirmişti. Thomas M. ile işbirliği yapan Damien G'nin de bu parçaları internette satışa sunduğu, Louvre Müzesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ghislain M'nin de alıcılar arasında bulunduğu öğrenilmişti.

Avukatı Ghislain M'nin Elysee Sarayı'ndan çalınan bu eşyalara 2 yılda yaklaşık 15 bin avro harcadığını söylemişti. Soygunla bağlantılı 3 kişi de çaldıkları ya da ellerinde tuttukları parçaları iade etmişti.

Kaynak: AA



