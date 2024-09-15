EMADDER'den EYT Mağdurlarına Destek

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(TEKİRDAĞ)- Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), 8 Eylül 1999 sonrası SGK girişlilerin durumuyla ilgili Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde açıklama yaptı. Akranlarına göre mağdur edildiklerini belirten dernek üyeleri, "Bizler borçlu değil alacaklıyız" dedi.

EMADDER üyeleri, Tekirdağ Çerkezköy'de yaptıkları açıklamada TBMM'ye seslendi. "Bizler emekli değiliz emekliliğe hak kazanmış ama mezarda emekli olmaya terkedilmiş çalışanlarız" denilen açıklamada, şöyle dendi:

"Mevcut düzende akranlarımızla aramızda olan makul adil ve kademeli geçiş sistemi bir gecede EYT düzenlemesi olarak hayata geçince 17 yıl/20 yıl fark olarak hayatımızın tam orta yerine büyük bir adaletsizlik olarak düştü. Akranlarımızın, küçüklerimizin bizim benzer ve hatta daha az primle emekli olarak aramızdan ayrılmasına şahit olduk.

"İş barışı bozuldu, aile yaşamımız alt üst oldu"

Yapılacak tek şey bu mağduriyetin yaşandığı evlerde iş yerlerinde barışın yeniden sağlanması. Bizi görmezden gelen, bize yüz çeviren, yok farzedenlere karşı 'Hayır biz buradayız', 'Bizi yok sayamazsınız' diyoruz... Siz mağdur değilsiniz, bilerek girdiniz algısı topluma lanse edilmeye çalışıldı ama zaten işe girişte bir seçme hakkı olmadığından bahsedilmedi. Maç oynanırken kural değişti dendi. Adaleti bir futbol karşılaştırmasına benzeterek dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mağduriyete imza atıldı. En ağır geleni daha fazla pirimle bizden küçüklerin çalışın bize bakın sözlerine maruz kaldık. İş barışı bozuldu, aile yaşamımız alt üst oldu ve hatta bir çoğumuz hem maddi hem psikolojik olarak baskı altında olduğumuz için sağlığımızı kaybettik..."

Kademeli emekliliğin öncelikle getirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Şu anda yaşanan ekonomik kriz emeklileri etkilediği gibi biz 17-20 yıl sonraya ötelenen kesimi daha çok etkilemektedir. Ancak şöyle bir durum var ki tasarruf tedbirleri evet olması gereken tedbirler tüm toplum tarafından uygulanabilen tedbirler olmalı ve daha çok alt ücretli kesim yerine ekonomik açıdan bunu kaldırabilecek üst gelir grubuna uygulanması daha gerçekçi sonuca yönelik olur. Bizler ücretli çalışanlar zaten daha hesaba geçmeden gelir vergisini ödemekteyiz" denildi.

"Bizler borçlu değil alacaklıyız"

Açıklama, şöyle devam etti:

"Devletimizden geçinemiyoruz sosyal yardım yapın gibi bir talebimiz yok. Her ay düzenli SGK primlerimiz ödendi ki şu anda daha az primi ödeyenler emekli maaşı alıyor. BES sistemi gibi düşünebiliriz. Yaptırdığımızın karşılığını alıyoruz. Nasıl onlara sisteme 1 gün geç girdin senden bir önce önce girene ödeme yaparız size yapamayız denemiyorsa aynı şey SGK primi ödeyenler için de geçerli. Ayrıca sayın Cumhurbaşkanı EYT çıkarken ülkemizin durumunun iyi olduğunu ifade etmişti. 11 ilimiz depremden hasar gördüğü halde 5000 günü olanlara bu hak verildi.

Bir tasarruf gerekiyorsa bunu daha çok çalışandan beklemek doğru değil, herkes eşit olarak taşın altına elini koyacak. 1 gün eşittir 24 saattir. 17-20 sene değil. Bizler borçlu değil alacaklıyız"