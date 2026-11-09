Emek Partisi Genel Başkanı Aslan HABAŞ patlamasında denetim eksikliğine dikkat çekti

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamasında, işyerindeki iş güvenliği sorunlarına ve denetim eksikliğine dikkati çekerek, şirket yönetimi ile ihmali bulunan kamu görevlilerinin hesap vermesini istedi. Aslan, "Yaptırım ve denetim için daha kaç işçinin ölmesi gerekiyor" diye sordu.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yine HABAŞ, yine iş cinayeti. Sorumlular hesap versin. Yaptırım ve denetim için daha kaç işçinin ölmesi gerekiyor? İzmir Aliağa'da bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada çok sayıda işçi yaşamını yitirdi, yaralandı. Enkaz altında kalan işçiler var. Yaşamını yitiren işçilerin ailelerine başsağlığı, yaralı işçilere acil şifalar diliyoruz.

HABAŞ'ta yaşanan münferit bir patlama değildir. Burası, yıllardır iş cinayetleriyle gündeme gelen, işçi sağlığı ve güvenliğinin hiçe sayıldığı bir işyeridir. İşçilerin yıllardır dile getirdiği iddialar ortada. Üretim aksamasın diye bakım ve onarımlar erteleniyor, arızalar geçici yöntemlerle gideriliyor, eski ve güvenli olmayan ekipmanlarla üretime devam ediliyor. Taşeron işçilik ve güvencesizlik, işçilerin yaşamını patronların kar hırsına teslim ediyor. HABAŞ, işçilerin yaşamlarının hiçe sayıldığı bir köle kampına dönüştürülmüştür.

HABAŞ'ın kendi yayımladığı 2025 Sürdürülebilirlik Raporu bile işçi sağlığı ve güvenliği alanındaki sorunların boyutunu ortaya koyuyor. Şirketin açıkladığı verilere göre kayıp günlü iş kazaları bir yılda yaklaşık yüzde 56, taşeron işçilerde ise yüzde 118 arttı. Şirket, yüksek sonuçlu yaralanmalara yol açabilecek tehlikeler arasında sıkışma, aşırı sıcakla temas ve düşmeyi de sayıyor.

Buradan soruyoruz; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nerede? HABAŞ'ta bugüne kadar kaç denetim yapıldı? Daha önce yaşanan iş cinayetlerinin ardından hangi önlemler alındı? Aynı işyerinde neden tekrar tekrar iş cinayetleri yaşanıyor? Bakanlık, denetim görevini yerine getirmek için daha kaç işçinin ölmesini bekliyor?

HABAŞ patronları kadar, yıllardır bu koşullara göz yuman, etkin denetim yapmayan ve gerekli yaptırımları uygulamayan kamu kurumları da sorumludur. İş cinayetinin bütün yönleri açığa çıkarılmalı; HABAŞ yönetimi, iş güvenliğinden sorumlu yetkililer ve ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında etkin soruşturma yürütülmelidir. Sorumluların korunmasına, dosyanın birkaç göstermelik işlemle kapatılmasına izin verilmemelidir.

İşçilerin yaşamı patronların karından daha değerlidir. Üretim uğruna işçilerin yaşamını tehlikeye atan bu düzene son verilmelidir. HABAŞ'taki iş cinayetinin hesabı sorulsun. İş cinayetleri önlenebilir, sorumluları bellidir. HABAŞ'ta ve bütün işyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği sağlansın."