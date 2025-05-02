Emek Turnuvası'nın Şampiyonu Çimtaş Oldu - Son Dakika
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Emek Turnuvası'nın Şampiyonu Çimtaş Oldu

Gemlik'te düzenlenen ikinci Emek Turnuvası sona erdi. Talat Tepe'ye ithaf edilen turnuvada Çimtaş birinciliği elde etti. Ödül törenine katılan yetkililer, böyle organizasyonların devam edeceğini açıkladı.

02.05.2025 15:45  Güncelleme: 17:00
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(BURSA) - Gemlik Belediyesi ve Gemlik Belediye spor tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Emek Turnuvası" sona erdi. Geçen günlerde hayatını kaybeden spor insanı Talat Tepe'ye ithaf edilen turnuvanın şampiyonu, Çimtaş oldu.

Gemlik'te merhum Talat Tepe'ye ithaf edilen Emek Turnuvası'nda Gemlik Belediyesi, Gemlik Gübre, Çimtaş ve Castrol takımları mücadele etti. Eleme sistemiyle oynanan turnuvada Çimtaş birinci olurken; Castrol ikinci, Gemlik Gübre üçüncü, Gemlik Belediyesi ise dördüncü sırada yer aldı.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül törenine, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu, Belediyespor Başkanı Mustafa Duran, Kulüpler Birliği Başkanı Erdi Şahin, Belediye Meclis Üyeleri Tarık Erdem, İlhan Ermiş ve MHP ilçe yöneticileri Yücel Mert, Necati Girgin ve Ali Yılmaz katıldı. Dereceye giren takımlara kupa ve plaketleri takdim edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek, emek ve sporu bir araya getiren bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Emek Turnuvası'nın Şampiyonu Çimtaş Oldu - Son Dakika

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