CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Emekçi Hareket Partisi: "Bütün Bu Hukuksuzluklara ve Faşizme Karşı Tüm Halkımızla Yan Yana, Omuz Omuza Direneceğiz"

(ANKARA) - Emekçi Hareket Partisi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararıyla ilgili, "Halkın iradesini gasp eden kayyımlara, seçilmiş belediye başkanlarının haksızca tutuklanmasına ve parti içi demokrasiyi hedef alan bu 'mutlak butlan' garabetine direneceğiz. Bütün bu hukuksuzluklara ve faşizme karşı tüm halkımızla yan yana, omuz omuza direneceğiz" açıklamasını yaptı.

Emekçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına yönelik verilen 'mutlak butlan' kararı, hukuki bir değerlendirme değil; siyasi iktidarın çok partili demokratik yaşama doğrudan bir müdahalesidir. Sandıkta ve seçim yoluyla iktidarı kaybedeceğini anlayan AKP, hukuksuz yargı kararlarıyla muhalefetin önünü kesmeye çalışıyor. Halkın iradesini gasp eden kayyımlara, seçilmiş belediye başkanlarının haksızca tutuklanmasına ve parti içi demokrasiyi hedef alan bu 'mutlak butlan' garabetine direneceğiz. Bütün bu hukuksuzluklara ve faşizme karşı tüm halkımızla yan yana, omuz omuza direneceğiz."