Emekli Asker, Kayseri'de Bulduğu Çantayı Sahibine Ulaştırdı - Son Dakika
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Emekli Asker, Kayseri'de Bulduğu Çantayı Sahibine Ulaştırdı

Emekli Asker, Kayseri\'de Bulduğu Çantayı Sahibine Ulaştırdı

Kayseri'de emekli asker Murat Duman, ATM önünde bulduğu 20 bin TL'lik çantayı sahibi olan Suriye uyruklu Sehel Gabad El Şihabi'ye teslim etti. Duman, çantayı bulduktan sonra Muhtar ile iletişime geçerek durumu yetkililere bildirdi.

14.02.2025 16:21  Güncelleme: 16:22
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KAYSERİ'de emekli asker Murat Duman, ATM'lerin önünde bulduğu içinde 20 bin TL olan çantayı sahibi Suriye uyruklu Sehel Gabad El Şihabi'ye (38) ulaştırdı.

Kayseri'de yaşayan Suriye uyruklu Sehel Gabad El Şihabi, içinde bir miktar para olan çantasını dün saat 14.00 sıralarında Kayseri Adliyesi önündeki banka ATM'lerinin olduğu bölümde düşürdü. Bu sırada bölgeden geçen emekli asker Murat Duman çantayı bularak Barbaros Mahallesi Muhtarı Levent Karakaya'ya getirdi. Çantanın içinden çıkan geçici kimlik kartı sonrası muhtar, Karakaya İl Göç İdaresi ile iletişime geçti. Çantanın Suriye uyruklu Sehel Gabad El Şihabi'ye ait olduğu belirlendi. İl Göç İdaresi yetkililerin iletişime geçtiği El Şihabi'ye Barbaros Mahallesi muhtarlığında çantası ve içindeki 20 bin lirası teslim edildi.

'İYİ Kİ BANA DENK GELDİ'

Çantayı bulduktan sonra alıp almama konusunda tereddüt yaşadığını anlatan Murat Duman, "Saat 14.00 sıralarında banka ATM'lerinde işlem yapacaktım. Yaya geçidinden geçerken küçük bir çanta gördüm. Alıp, almama konusunda tereddüt ettim. Art niyetli birinin eline geçer, diye almaya karar verdim. Eve gelip çantayı açtığımda Suriyeli birine ait olduğunu gördüm. 20 bin lira değerinde bir para vardı. Muhtarımız ile iletişime geçtik. Göç idaresini aradık. Arkadaşı muhtarlığa çağırdık. Cüzdanını teslim ettim. Mutlu oldum. İyi ki bana denk geldi. Müslümanız, mübarek bir gündeyiz. Bir an önce çantayı teslim etmek istedim" dedi.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Kayseri'de yaşayan Sehel Gabad El Şihabi ise " Şehir Hastanesi'ne çocukları götürmüştüm. Ardından adliyenin orada inip, eve gittim. Hiç farkına varmadım. Sonra beni göç idaresinden aradılar. Cüzdanımı kaybettiğimi söylediler. Öyle farkına vardım. Sonra Barbaros Mahallesi'nden alabileceğimi söylediler. Araştırıp, muhtarlığı buldum. Allah onlardan razı olsun. Çanta içinde hiçbir eksik yoktu. Çok mutlu oldum. Sevindim ve teşekkür ettim" dedi.

Kayseri'nin huzur şehri olduğunu söyleyen muhtar Levent Karakaya ise, "Bu güzelliğin herkesle paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Murat kardeşimi böyle örnek bir davranışa imza attığı için kutluyorum. Bunun topluma örnek olması lazım. İyilik bulaşıcıdır. İyiliğin bulaşmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Murat Duman, 3-sayfa, Kayseri, Ekonomi, Güncel, Suriye, Yaşam, ATM, Son Dakika

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