Emekli Çevrecinin Plaj Mücadelesi

Hollanda'dan emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönen 60 yaşındaki Özer Utku, Kastamonu'da her gün Karadeniz sahilindeki çöpleri toplayarak çevre temizliğine katkı sağlıyor.

Yaklaşık 50 yıl yaşadığı Hollanda'dan emekli olup Türkiye'ye dönen Utku, kışları İstanbul'da, yazları ise memleketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşıyor.

Her gün saat 17.00 civarında Bozkurt ve Abana sahillerini gezen Utku, geçtiği yerlerde gördüğü çöpleri toplayıp çöp konteynerlerine atıyor.

Özer Utku, AA muhabirine, yaklaşık 2,5 yıl önce Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

Hollanda'da yaşarken de tatillerde geldiği Türkiye'de çevresinde gördüğü çöpleri topladığını belirten Utku, "Artık İstanbul'da yaşıyorum. Yazları da memleketim olan Bozkurt'a geliyorum. Gönüllü olarak plajda çöp topluyorum. Çöpleri toplarken rahatlıyorum. O pisliği gördüm mü dayanamıyorum, içimden geliyor." dedi.

Bazıları temizlik görevlisi sanarak çöplerini vermek istiyor

Bazı insanların kendisini temizlik görevlisi sandığına işaret eden Utku, "Beni görenler, 'Benim çöpümü de alır mısın?' diyor. Ben de 'Ben belediye görevlisi değilim, kimsenin çöpünü alamam, kendiniz çöpünüzü atın.' diyorum. Bozkurt halkı beni tebrik ediyor. 'Herkes senin gibi olsa.' diyorlar. Bazıları dua ediyor, o yetiyor bana." diye konuştu.

Aracında her zaman çöp torbası bulundurduğunu vurgulayan Utku, "Gittiğim yerde çöp görürsem çıkartır toplarım. Sahiller çok pis olduğu için daha çok orada yapıyorum ama başka yerde de çöp görürsem orada da topluyorum. Her gün 3-4 torba çöp topluyorum. Gönlüm rahat evime gidiyorum. İnsanlardan bir ricam var. Belediye konteyner bırakmış. Herkes çöpünü toplasın, memleketini güzel bıraksın." ifadelerini kullandı.

Abana sahili yakınında evi bulunan Hasan Nuhoğlu ise Utku'ya teşekkür ederek, "Onu görünce çok mutlu oldum. Herkesin örnek alması gerekiyor. Sahilde bu arkadaşı görenler inşallah artık çöp atmaz." dedi.

Denize giren Kuzey Çolakoğlu da Antalya'dan geldiğini dile getirerek, "Denize girerken amcayı plajda çöpleri toplarken görünce çok mutlu oldum. Bundan sonra ben de çöp atmamaya çok hassasiyet göstereceğim." şeklinde konuştu.