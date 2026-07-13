Emekli Maaşı Yetmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekli Maaşı Yetmiyor

13.07.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da emekli bir vatandaş, 30 yıl sonrası düşük maaşla geçim sıkıntısı yaşıyor.

(ANTALYA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Antalya'da karşılaştığı memur emeklisi vatandaş, 30 yıl çalışmasına rağmen emekli maaşıyla geçinemediğini belirterek, "Maaş 27 bin, kira 21 bin TL. Şişe kutusu topluyorum, bu hale düştüm emekli olduktan sonra" dedi.

Babacan, Antalya'da karşılaştığı emekli bir vatandaşla geçim sıkıntısına ilişkin sohbet etti.

30 yıl memurluk yaptıktan sonra emekli olduğunu belirten vatandaş, emekli maaşının geçinmeye yetmediğini ve şişe-kutu toplayarak gelir elde etmeye çalıştığını söyledi.

Emekli vatandaş, "Bu hale düştüm emekli olduktan sonra" dedi.

Babacan'ın, "Emekli olduktan sonra şişe kutusu mu topluyorsun?" sorusuna vatandaş, "Evet, şişe kutu topluyorum işte. Ev kira, her şey kira" yanıtını verdi.

Babacan'ın kaç yıl çalıştığını sorması üzerine vatandaş, "30 yıl çalıştım" dedi.

Babacan, "30 yıl çalıştın, prim yatırdın, emekli maaşı yetmiyor" ifadelerini kullandı.

Memur emeklisi olduğunu belirten vatandaş, "Aldığım maaş 27 bin lira. Ev kirası 21 bin lira. Elektrik, su hiç param yok. Emekli maaşı yetmiyor" diye konuştu.

Babacan'ın, "Sen eski kiracısın, bir de yeni tutsan…" sözleri üzerine emekli vatandaş, "İşte çıkamıyorum, eski binada oturuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Antalya, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Maaşı Yetmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manuel Akanji, Portekizli hakem ve Messi için ağzına geleni saydı Manuel Akanji, Portekizli hakem ve Messi için ağzına geleni saydı
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı Tek tokatla nakavt oldu Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu
Macaristan Başbakanı Magyar’ın Antalya tatili bitti, eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi Macaristan Başbakanı Magyar'ın Antalya tatili bitti, eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi
Atilla Taş’tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması Atilla Taş'tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması
Sörloth’un başı büyük dertte Atamadığı pas yüzünden 100 binden fazla küfürlü hakaret aldı Sörloth'un başı büyük dertte! Atamadığı pas yüzünden 100 binden fazla küfürlü hakaret aldı
Haluk Levent’ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay

19:03
Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı
Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı
18:36
Olay iddia: Salah’ın menajeri, Süper Lig devi için İstanbul’da
Olay iddia: Salah'ın menajeri, Süper Lig devi için İstanbul'da
18:32
Muhalefetin “mehter marşı“ eleştirilerine, Erdoğan’dan Kabine sonrası net yanıt
Muhalefetin "mehter marşı" eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt
17:45
Trump: Hürmüz Boğazı’nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
17:37
Haluk Levent “15 gündür mesaj atıyorum“ dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’dan açıklama geldi
Haluk Levent "15 gündür mesaj atıyorum" dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi
17:14
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler Helikopterdeki cihazlar sökülmüş
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 19:12:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Emekli Maaşı Yetmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.