Emekli Mühendis Üzüm Bahçesiyle Hayalini Gerçekleştiriyor

15.08.2025 11:15
Kemal Yanaz, zorluklarla mücadele ederek 8 çeşit üzüm yetiştirip butik otel projeleri geliştirdi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan emekli makine mühendisi Kemal Yanaz, zorluklara rağmen yılmadan çalıştığı 20 dönümlük arazisinde 8 çeşit üzüm yetiştiriyor.

İlçeye bağlı Erenköy'de yaşayan evli ve 3 çocuk babası 62 yaşındaki Yanaz, uzun yıllar makine mühendisi olarak meslek hayatını sürdürdü. Belgesel ve filmlerde izlediği modern üzüm bağı ve içinde yer alan taş binalardan etkilenen Yanaz, emeklilik yaşamını verimli kılmak için 18 yıl önce çalılıktan oluşan 20 dönümlük araziyi satın aldı.

"En büyük destekçim" dediği eşi Gülay Yanaz'ın katkılarıyla araziyi temizleyen ve pek çok zorlukla mücadele eden Yanaz, 5 yıl önce emekli olmasının ardından tüm enerjisini hayalini kurduğu bahçeyi gerçeğe dönüştürmek için çabaladı.

İlk olarak 1000 fidanı toprakla buluşturan, başlarda istediği verimi alamasa da yılmadan çalışmalarını sürdüren Yanaz, zaman içerisinde bilgi, beceri ve uygulama alanında kendini geliştirdi.

Şimdilerde çavuş üzümü, "Cabernet Sauvignon, İtalya üzümü, Cardinal, Alphonse Lavallee, Viktoria, Michele Palieri ve Yalova incisi" gibi farklı çeşitlerin yanı sıra şaraplık üzümler yetiştiren Yanaz, bu yıl 6 ton hasat bekliyor.

Yanaz, kaptan pilot olan oğlunun girişimiyle başlayan ve yakın zamanda tamamlanacak butik taş oteliyle de bölge turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor.

"Epey bir zorlukla mücadele ettik"

Kemal Yanaz, AA muhabirine, iş hayatında emekli olacağı zamanları düşünüp vaktini değerli kılmanın yollarını aradığını, belgesel ve filmlerde izlediği modern ve düzenli üzüm bahçelerini görünce bu işle ilgilenmeye karar verdiğini söyledi.

Bu iş için uygun arazi aradığını belirten Yanaz, araziyi bulmasının ardından yörede yetişecek uygun üzüm çeşitleriyle ilgili araştırmalar yaptığını, özel bir firmayla anlaştığını ve üretime başladığını anlattı.

Yanaz, üzüm yetiştirmenin de kendine has zorlukları olduğuna dikkati çekerek, civarda üzüm yetiştiricisinin olmayışının işlerini zorlaştırdığını, inat edip çalışmaları sürdürdüklerini ve şimdilerde 8 çeşit üzüm yetiştirdiklerini ifade etti.

İnsanların ilk önce ailece ortaya koydukları çabayı pek fazla anlamadığını ancak daha sonraları kendilerini takdirle karşıladıklarını dile getiren Yanaz, "İlk etapta 1000 üzüm fidanı diktik, yetiştirdik. Su ve elektrik sorunumuz oldu. Epey bir zorlukla mücadele ettik. Tam vazgeçiyoruz dediğimiz anda bir üzüm fidanının salkım vermesi bizi heyecanlandırdı. Her defasında güç bulabileceğimiz bir işaret bulduk. Bu da bizi motive etti. Çok şükür bu düzeye geldik." ifadelerini kullandı.

"Burada kendimi huzurlu hissediyorum"

Yanaz, 6 ton hasat beklediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bahçede zaman geçirmek, çok iyi takip etmek, olumsuzluklara ve hastalıklara karşı uyanık olmak lazım. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Oğlum da bu işe dahil oldu. Kendisi hava yolu şirketinde kaptan pilot. Turizmden ve diğer kültürlerin faaliyetlerinden etkilendiği için burada butik otel açılabileceğini söyledi. Ben de kendisine destek olacağımı söyledim. Tamamen taş yapıdan otel inşaatını yapıyoruz. Bu kapsamda şaraplık üzüm üretimini de başlayalım istedik."

İnsanların aileleriyle bahçelerine ziyarete geldiklerinde üzüm toplayıp yediklerini ifade eden Yanaz, böylece bir kültür oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Yanaz, üzümün değerlendirme alanının çok çeşitli olduğuna işaret ederek, dünyada kültürü yapılan en eski meyve türlerinden biri olduğunu, reçel, jöle, pekmez, şarap ve sirke yapımında kullanıldığını anlattı.

Bahçesinin kendisi için terapi alanı olduğunu belirten Yanaz, "Bahçeme girdiğim an bütün dert ve tasalarımdan, günün stresinden arınmış bir ruh halinde hissediyorum kendimi çünkü ayak bastığım toprak benim ve burada bir değer üretiyorum. Bu anlamda da burada kendimi huzurlu hissediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

