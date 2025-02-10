Emekli Öğretmene Veda - Son Dakika
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Emekli Öğretmene Veda

Espiye'de 40 yıllık öğretmen Salih Güç için veda etkinliği düzenlendi. Öğrencilere teşekkür etti.

10.02.2025 15:50
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Giresun'un Espiye ilçesinde emekli olan 40 yıllık sınıf öğretmeni Salih Güç için meslektaşları ve öğrencileri veda etkinliği düzenledi.

Öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan Salih Güç'e, okul müdürü Muhammed Aygün plaket sundu.

Aygün, herkese örnek olan Güç'e sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı diledi.

Öğrencilere ve meslektaşlarına teşekkür eden Güç, alkışlarla uğurlandı.

Kaynak: AA

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