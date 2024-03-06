Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın Eşi: Hapis Cezası Fiilen İdam Cezasına Dönmüş Durumda - Son Dakika
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Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın Eşi: Hapis Cezası Fiilen İdam Cezasına Dönmüş Durumda

İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan, eşinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Nilgün Doğan, eşinin müebbet hapis cezasının fiilen idam cezasına döndüğünü belirtti. Eşinin sağlık sorunlarıyla ilgili bilgi veren Nilgün Doğan, eşinin hastaneye kaldırılmasının zorluğunu anlattı. Ayrıca, eşinin safra kesesindeki taşın yaşamsal risk oluşturacak şekilde tıkandığını ve operasyon geçirdiğini ifade etti. Nilgün Doğan, eşinin adaletin yerine getirilmesi için Cumhurbaşkanı'nın karar almasını beklediklerini söyledi.

06.03.2024 20:30  Güncelleme: 21:29
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İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan ve hafta sonu hastaneye kaldırılan Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan, açıklama yaptı. Eşinin sağlık durumu ile ilgili bilgi paylaşan Nilgül Doğan, "Ülkemizde idam cezası bundan 20 sene önce kaldırıldı. Ancak adil olmayan ve siyasal bir saikle yürütülen yargılama neticesinde eşim aleyhinde tesis edilen müebbet hapis cezası, fiilen idam cezasına dönmüş durumdadır" dedi.

Nilgül Doğan, İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan ve hafta sonu hastaneye kaldırılan emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaştı. "Eşim, İzmir F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda 01.03.2024 günü (Cuma) tek başına tutulduğu hücresinde saat 23: 00 civarında şiddetli bir göğüs ağrısı geçirmiştir. Ağrının şiddeti yüzünden hücrede bulunan acil çağrı butonuna dahi ulaşamamıştır. Bugün hala hayatta olmasını, bilinç kaybı yaşamadan alabildiği iki adet dil altı hapına borçluyuz." diyen Nilgün Doğan, eşinin butona ulaşabilecek kadar güç toplamasından sonra, en yakın hastanenin acil servisinden bir hekimin cezaevine gelmesi üzerine Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldığını anlattı.

"SAFRA KESESİNDEKİ TAŞIN YAŞAMSAL RİSK OLUŞTURACAK ŞEKİLDE TIKANMA YARATTIĞI GÖRÜLDÜ"

Daha sonra sevk edildiği Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ilk tıbbi müdahalelerin ardından, Çetin Doğan'ın daha önce resmi sağlık raporlarıyla da tespit edilen safra kesesindeki çok sayıdaki taştan birinin vücutta yaşamsal risk oluşturacak şekilde tıkanma yarattığının görüldüğünü aktaran Nilgün Doğan, yapılan bir operasyon ile taşın alındığını ve  safra kesesine stent takıldığını belirtti.

Nilgül Doğan şunları kaydetti:

"84 yaşındaki eşim, yaşamının son 14 senesinin yarısından fazlasını siyasal mahiyeti apaçık ortada olan çeşitli davalar kapsamında verilen adil olmayan kararlar nedeniyle üç farklı cezaevinde geçirmek zorunda kalmıştır. Son iki buçuk seneyi aşkın bir süredir de Buca F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tek başına bir hücrede hayatını idame ettirmek durumunda kalmıştır. Kalp ve yüksek tansiyon dahil, hayati risk arz eden çeşitli kronik hastalıkları başta Adli Tıp Kurumu olmak üzere pek çok resmi ve hususi sağlık raporu ile halihazırda tespit edilmiştir.

"HAPİS CEZASI FİİLEN İDAM CEZASINA DÖNÜŞTÜ"

Adli Tıp Kurumu'nun eşim hakkında düzenlediği sürekli hastalık ve kocama halini tespit eden Nisan 2023 tarihli raporu sonrasında Anayasa m.104/16 (sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile cezanın kaldırılması) kapsamındaki sürecin işletilmesine yönelik işlemler Adalet Bakanlığınca Mayıs 2023'de resen tamamlanarak eşimle ilgili dosya Cumhurbaşkanlığı Makamına gönderilmiştir. Buna karşın anılı süreç her nedense bugüne kadar tamamlanmamıştır.

...Bugün, ailem adına sesleniyorum. Ülkemizde idam cezası bundan 20 sene önce kaldırıldı. Ancak adil olmayan ve siyasal bir saikle yürütülen yargılama neticesinde eşim aleyhinde tesis edilen müebbet hapis cezası, fiilen idam cezasına dönmüş durumdadır. Anayasanın Cumhurbaşkanına verdiği görev ve yetkiler kapsamında bir karar alınmadığı takdirde, idam cezasının infazı, eşimin hücresinde bulunan çağrı butonuna basamadığı ya da hastaneye zamanında yetiştirilemediği bir sonraki seferde gerçekleşecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın Eşi: Hapis Cezası Fiilen İdam Cezasına Dönmüş Durumda - Son Dakika

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