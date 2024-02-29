Emekli Orman Mühendisi Tahtadan Oyuncaklar Yapıp Öğrencilere Dağıtıyor - Son Dakika
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Emekli Orman Mühendisi Tahtadan Oyuncaklar Yapıp Öğrencilere Dağıtıyor

Emekli Orman Mühendisi Tahtadan Oyuncaklar Yapıp Öğrencilere Dağıtıyor

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yaşayan emekli orman mühendisi Musa Akkaya, atölyesinde yaptığı tahtadan oyuncakları okullardaki öğrencilere dağıtıyor. Akkaya, Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için araba, uçak, helikopter ve hayvan figürlerinin de içinde bulunduğu 300 ahşap oyuncak yaptı. Oyuncak dağıtımına İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen ve okul idarecileri katıldı. Akkaya, atölyesinde ahşaptan katlanabilir masa, tabure ve sehpa yaptığını belirterek, ürünlerden kalan atık parçalardan ise çeşitli oyuncaklar ürettiğini söyledi. Daha önce de Trabzon merkezdeki okullara oyuncak dağıtan Akkaya, elinden geldiğince öğrencilere tahtadan oyuncak yapıp dağıtacağını söyledi.

29.02.2024 10:24  Güncelleme: 10:29
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yaşayan emekli orman mühendisi Musa Akkaya, atölyesinde yaptığı tahtadan oyuncakları okullardaki öğrencilere dağıtıyor.

Akkaya, ilçedeki Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için araba, uçak, helikopter ve hayvan figürlerinin de içinde bulunduğu 300 ahşap oyuncak yaptı.

Oyuncak dağıtımına İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen ve okul idarecileri katıldı.

Atölyesinde ahşaptan katlanabilir masa, tabure ve sehpa yaptığını belirten Akkaya, ürünlerden kalan atık parçalardan ise çeşitli oyuncaklar ürettiğini söyledi.

Akkaya, daha öncede Trabzon merkezdeki okullara oyuncak dağıttığını hatırlatarak, elinden geldiğince öğrencilere tahtadan oyunca yapıp dağıtacağını söyledi.

Kaynak: AA

Hüseyin Türkmen, Şalpazarı, Trabzon, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Orman Mühendisi Tahtadan Oyuncaklar Yapıp Öğrencilere Dağıtıyor - Son Dakika

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