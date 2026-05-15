Emekli Polis Memuruna Akülü Sandalye Desteği - Son Dakika
15.05.2026 17:13
Antalya Emniyet Müdürlüğü, Engelliler Haftası'nda emekli polis memuru Kamil Demirdağ'a akülü sandalye verdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünce, Engelliler Haftası kapsamında, emekli polis memuruna akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaptıktan sonra Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünden emekli olan ve Manavgat'ta yaşayan emekli polis memuru Kamil Demirdağ, akülü tekerlekli sandalye talebiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Talep üzerine, Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nun talimatları doğrultusunda çalışma başlatıldı.

Temin edilen akülü tekerlekli sandalye, Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Kenan Patat tarafından Demirdağ ve ailesine ikametlerinde ziyaret edilerek teslim edildi.

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu'nun selamları da iletildi.

Açıklamada, Türk Polis Teşkilatı olarak uzun yıllar vatana ve millete hizmet eden emekli personelin her zaman yanında olunduğu belirtilerek, "Emniyet Ailesi" bağlarının görev süresiyle sınırlı kalmadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

