Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere zam farkları 26 Temmuz\'da ödenecek

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(ANKARA) - SGK, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farklarının 26 Temmuz'da hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

SGK'dan, Emekli Sandığı kapsamındakilere zam farkı ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının 26 Temmuz 2024 tarihinde ödeneceği belirtildi.

Bu kapsamda, aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere bir aylık maaş farkları yatırılacak.

Aylıklarını üçer aylık halinde alanlardan birinci grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında; ikinci grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında; üçüncü grupta Temmuz-Ağustos- Eylül döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilecek.

SGK böylece toplam 11 milyar TL fark ödemesi yapacak.