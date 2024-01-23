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SGK, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlara zam farkı ve ek ödemelerin ödeme tarihini açıkladı - Son Dakika
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SGK, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlara zam farkı ve ek ödemelerin ödeme tarihini açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı'ndan emekli, malul, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alanların 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren aylıklarında oluşan farklar ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerinin 26 Ocak'tan itibaren ödeneceğini duyurdu. Ayrıca, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'na göre aylık bağlanan hak sahiplerine maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapılacağı belirtildi.

SGK, Emekli Sandığı\'ndan aylık alanlara zam farkı ve ek ödemelerin ödeme tarihini açıkladı
23.01.2024 - 15:51,
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı'ndan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan farklar ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerinin 26 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.

SGK, Emekli Sandığı'ndan maaş alanların 2024 Ocak ayı zam farkları ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerinin 26 Ocak'ta ödenmeye başlanacağını bildirdi. SGK'nın konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır. Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında, 2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında, 3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye ödenecek fark tutarı 19,3 Milyar TL'dir.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 79'uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödenmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59 bin 33 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 992,9 Milyon TL'dir.

30.434,84 TL ile 16.739,16 TL arasında değişen 2023 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır."

Kaynak: ANKA
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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