Emekli Tarımcıya Eşinden Böbrek Nakli
Emekli Tarımcıya Eşinden Böbrek Nakli

20.05.2026 11:52
İzmir'de emekli olduktan sonra tarıma yönelen Deniz Yatar'a, eşinden böbrek nakledildi.

İzmir'de emekli olduktan sonra üretime devam etmek için tarımla ilgilenen Deniz Yatar'a, böbrek yetmezliği nedeniyle eşinden alınan böbrek nakledildi.

Doğuştan böbrek hastalığı olan 50 yaşındaki Yatar, hastalığın ilerlemesi üzerine 2021 yılında malulen emekli oldu. Üretimden kopmamak için tarıma yönelen Yatar, yurt dışında bulunduğu dönemde seralardan etkilenerek topraksız tarım sistemi kurmaya karar verdi.

Bu alanda eğitim alan Yatar, 2023 yılında İzmir'in Menderes ilçesinde yaklaşık 2,5 dönümlük sera kurdu.

Yaklaşık 35 bin fide kapasitesine sahip serada topraksız tarım yöntemiyle çilek üreten Yatar'ın bir süre sonra böbrek sorunu ilerledi.

Deniz Yatar, bunun üzerine eşi Özlem Özhan Yatar'dan nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

"Çocukluğumdan kalan bir tutku"

Çilek üretimine devam eden Deniz Yatar, AA muhabirine, yaklaşık 22 yıl çeşitli firmalarda çalıştığını, o dönemde de doğayla iç içe bir iş kurma hayali olduğunu anlattı.

Hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade eden Yatar, "Bende bu hayal vardı ve bunu gerçeğe dönüştürdüm. Emekli olduktan sonra tekrar üretime girmeyi istemiştim. Tarım da benim sevdiğim, hobim diyebileceğim, çocukluğumdan kalan bir tutku. Tarım hayatımda hep vardı." dedi.

Yatar, sağlık sorunu yaşadığı dönemde seradaki işleri bir arkadaşına emanet ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Böbrek rahatsızlığım işletmeyi kurduktan 1,5 yıl sonra beni zorlar hale geldi. ya diyalize girecektim, işi bırakacaktım, bütün bu kurduğumuz her şeyi bırakacaktık ya da devam edecektik. O noktada işte mucize gibi bir şey, eşimin böbreği bana uydu ve bir hafta, 10 gün içinde ameliyathaneye girdik. Her şey çok iyi ilerledi."

Eşinin de sağlığının son derece iyi olduğunu dile getiren Yatar, "O sayede işime tekrar geri dönme olanağı buldum. Böbrek nakli yeni bir doğum günü olarak adlandırılır. Yeni bir hayatın başlangıcı gibi. Hele eşler içinde olduğu zaman bu çok daha duygusal, romantik sayılabilecek bir hal alıyor." ifadelerini kullandı.

Yatar, üretime devam etmenin kendisini motive ettiğini belirterek, "Yılda ortalamada 8-10 ton civarında satış gerçekleştiriyoruz. İnsanlar şehir hayatından sıkılıp 'doğada bir şey yapalım, çilek toplayalım' diye buraya geliyor. Sonuçta bir deneyim bu ve biz öyle bakıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

