Emekli Tümamiral Bağcıoğlu, askeri sağlıkta zaman kaybetme lüksü olmadığını söyledi - Son Dakika
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Emekli Tümamiral Bağcıoğlu, askeri sağlıkta zaman kaybetme lüksü olmadığını söyledi

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Emekli Tümamiral Bağcıoğlu, askeri sağlıkta zaman kaybetme lüksü olmadığını söyledi
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Emekli Tümamiral Bağcıoğlu, Ukrayna'nın savaş tecrübeleriyle askeri sağlık sistemini yenilediğini, Türkiye'de ise bütüncül bir sistem olmadığını belirtti. Askeri sağlığın harbe hazırlık ve muharebe gücünün parçası olduğunu, bu konuda zaman kaybetme lüksü bulunmadığını söyledi.

(ANKARA) - Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Türkiye'nin askeri sağlık sistemindeki eksikliklerine dikkati çekerek, "Modern savaşın en açık derslerinden biri şudur: Askeri sağlık sistemi yalnızca bir sağlık hizmeti değildir; harbe hazırlığın, muharebe gücünün ve askerimizin hayatını korumanın ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye'nin bu konuda daha fazla zaman kaybetme lüksü yoktur" dedi.

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın savaşta edindiği tecrübeler ve aldığı dersler doğrultusunda askeri sağlık sistemini yeniden yapılandırdığını belirtti. Ukrayna'nın Sağlık Kuvvetleri Komutanlığının yönetim yapısını ve müdahale sistemini yenilediğini kaydeden Bağcıoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Unutturulan askeri sağlık sistemi. Savaşın içinde olan Ukrayna, cephede edindiği tecrübeler ve aldığı dersler doğrultusunda askeri sağlık sistemini yeniden yapılandırıyor.

Ukrayna; Sağlık Kuvvetleri Komutanlığının yönetim yapısını ve müdahale sistemini yeniliyor. Cephede yaralı tahliye sistemini, değişen savaş ortamına göre yeniden düzenliyor. İnsansız kara araçlarını yaralı tahliyesinde yaygınlaştırıyor. Zırhlı tıbbi tahliye araçlarının kullanımını artırıyor. Muharebe sağlık personelinin görev ve standartlarını geliştiriyor. Tugay seviyesinde savaş içinde ortaya çıkan başarılı sağlık uygulamalarını bütün kuvvetlere yaygınlaştırmayı hedefliyor. Tedavi, tahliye ve rehabilitasyonu birbirini tamamlayan bütüncül bir askeri sağlık zinciri olarak ele alıyor.

Yani savaşan bir ülke, savaşın kendisine öğrettiklerinden hareketle askeri sağlık sistemini sürekli geliştiriyor. Bizde ise hala müstakil ve bütüncül bir askeri sağlık sistemi yok. Modern savaşın en açık derslerinden biri şudur: Askeri sağlık sistemi yalnızca bir sağlık hizmeti değildir; harbe hazırlığın, muharebe gücünün ve askerimizin hayatını korumanın ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye'nin bu konuda daha fazla zaman kaybetme lüksü yoktur."

Kaynak: ANKA
GüvenlikTürkiyeSağlıkGüncelSon Dakika

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