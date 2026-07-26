Emekli Tümamiral Bağcıoğlu: Şehit aileleri ve gaziler için hazırlanan 18 kanun teklifi 24 aydır TBMM'de bekletiliyor - Son Dakika
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Emekli Tümamiral Bağcıoğlu: Şehit aileleri ve gaziler için hazırlanan 18 kanun teklifi 24 aydır TBMM'de bekletiliyor

Emekli Tümamiral Bağcıoğlu: Şehit aileleri ve gaziler için hazırlanan 18 kanun teklifi 24 aydır TBMM\'de bekletiliyor
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Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik hazırladıkları 18 kanun teklifinin 24 aydır TBMM gündemine alınmadığını belirtti. Er gazi ve er şehit aileleri için emsal maaş düzenlemesi başta olmak üzere özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bağcıoğlu, çerçeve kanunun yeni yasama döneminde ele alınabileceğini ifade etti.

(ANKARA) - Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, şehit aileleri ve gazilerin haklarına ilişkin hazırladıkları 18 kanun teklifinin 24 aydır TBMM gündemine alınmadığını belirterek, er gazi ve er şehit aileleri için emsal maaş düzenlemesi başta olmak üzere özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son 30 ayda 175 il ve ilçede toplam 282 şehit ailesi ve gazi derneğini ziyaret ettiklerini, 12-13 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul'da "Şehit Aileleri ve Gaziler - Kahramanlara Vefa Çalıştayı" düzenlediklerini aktardı.

Bu süreçte şehit aileleri ve gazilere yönelik 18 kanun teklifi, 6 soru önergesi ile yerel yönetimlere yönelik 25 maddelik destek paketi hazırladıklarını ifade eden Bağcıoğlu, söz konusu kanun tekliflerinin 24 aydır işleme alınmadığını kaydetti.

TBMM'nin tatile girmesine kısa süre kaldığını hatırlatan Bağcıoğlu, tanımlar ve kavramlar üzerindeki tartışmalar nedeniyle yeni gecikmeler yaşanmadan bazı düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Bağcıoğlu, öncelikli olarak er gazi ve er şehit ailelerine yönelik emsal maaş düzenlemesi yapılması, özlük haklarının iyileştirilmesi, istihdam düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi, sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların giderilmesi ve terörle mücadele sırasında yaralanmasına rağmen gazi sayılmayanların durumunun düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Bağcıoğlu, diğer düzenlemeleri içeren çerçeve kanunun ise TBMM'nin yeni yasama döneminde gündeme alınabileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Tümamiral Bağcıoğlu: Şehit aileleri ve gaziler için hazırlanan 18 kanun teklifi 24 aydır TBMM'de bekletiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emekli Tümamiral Bağcıoğlu: Şehit aileleri ve gaziler için hazırlanan 18 kanun teklifi 24 aydır TBMM'de bekletiliyor - Son Dakika
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