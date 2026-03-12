Emekli Tümgeneral McCasland Kayıp - Son Dakika
Emekli Tümgeneral McCasland Kayıp

12.03.2026 12:25
UFO'lar hakkında görev yapmış McCasland, iki haftadır kayıp. Arama çalışmaları hızlandı.

ABD'de bir zamanlar "tanımlanamayan uçan cisimlere" (UFO) ilişkin söylentilerle tanınan Ohio'daki Wright-Patterson Hava Üssü'nde görev yapmış emekli tümgeneral William Neil McCasland'ın yaklaşık iki haftadır kayıp olduğu belirtildi.

CNN'in haberine göre, New Mexico eyaletindeki Bernalillo Bölge Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, 68 yaşındaki McCasland'ın 27 Şubat saat 11.00'de Albuquerque şehrindeki evinden ayrıldığı ve o zamandan beri yakınlarıyla iletişime geçmediği aktarıldı.

Açıklamada, Şerif Ofisi'nin ertesi gün McCasland için sağlık sorunu bulunan kayıp kişiler için verilen Gümüş Alarm (Silver Alert) yayımladığı ve ayrıntıları açıklanmayan tıbbi bir sorun nedeniyle arama çalışmalarının hızlandırıldığı ifade edildi.

"Neil, uzaylı cesetleri ve enkaz hakkında özel bir bilgiye sahip değil"

McCasland'ın, geçmişte Roswell ile bağlantılı uzaylı enkazı iddialarıyla anılan Wright-Patterson Hava Üssü'nde görev yapması, emekli askerin kaybıyla ilgili çeşitli tartışmalara neden oldu.

McCasland'ın eşi Susan McCasland Wilkerson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşinin Hava Kuvvetleri'nde görev yaptığı dönemde bazı gizli program ve bilgilere erişimi olduğunu doğruladı.

Eşinin Hava Kuvvetleri'nden yaklaşık 13 yıl önce emekli olduğunu ve o zamandan beri yalnızca çok yaygın kullanılan güvenlik izinlerine sahip olduğunu anlatan Wilkerson, "Çok eski sırları öğrenmek için kaçırılmış olması pek olası görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Wilkerson, "Neil, Wright-Patt'taki Roswell kazasından kalan uzaylı cesetleri ve enkaz hakkında özel bir bilgiye sahip değil." ifadesini kullandı.

"Uzaylıların gerçekliği"ne ilişkin tartışmalar"

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 16 Şubat'ta katıldığı bir podcast yayınında uzaylıların gerçek olup olmadığına ilişkin soruya "Gerçekler ama ben görmedim." yanıtını vermişti.

Bu sözler, sosyal medyada yankı uyandırmış, Obama daha sonra konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

Obama, sunucunun hızlı sorular sorduğu kısma ayak uydurmaya çalıştığını belirterek, "İstatistiksel olarak evren o kadar geniş ki başka yaşam (formu) olması ihtimali yüksek." görüşünü paylaşmıştı.

Farklı yaşam formları olsa da Güneş sistemleri arasındaki mesafenin çok olması nedeniyle Dünya'nın uzaylılar tarafından ziyaret edilmiş olma ihtimalinin "düşük" olduğunu kaydeden Obama, "Ben, başkanlık dönemimde dünya dışı varlıkların bizimle temasa geçtiğine ilişkin hiçbir kanıt görmedim. Gerçekten." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Obama'nın "gizli" bilgiler verdiğini ve "büyük bir hata yaptığını" savunmuştu.

Trump, daha sonra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gösterilen büyük ilgiye dayanarak, Savunma Bakanı ve diğer ilgili bakanlık ile kurumlara, uzaylılar ile dünya dışı yaşam, UAP ve UFO'larla ilgili dosyaları tespit edip yayımlama süreçlerini başlatmaları için talimat vereceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

