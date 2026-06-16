Emekli Tümgeneral Rabe Abubakar Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Katsina eyaletinde teröristler tarafından kaçırılan ve rehin tutulurken hayatını kaybeden emekli Tümgeneral Rabe Abubakar'ın, kendisiyle kaçırılan eşi Amina Abubakar'ın güvenlik güçlerince kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya Silahlı Kuvvetleri Savunma Enformasyon Direktörü Tümgeneral Samaila Uba, yaptığı yazılı açıklamada, Amina Abubakar'ın kurtarılması için yürütülen yoğun arama ve kurtarma operasyonlarının başarıyla sonuçlandığını belirtti.

Uba, güvenlik güçlerinin teröristlerle temas sağladığını, operasyon sırasında saldırganların Abubakar'ı vurduğunu ancak askerlerin baskısı karşısında bölgeden kaçtıklarını ifade etti.

Kurtarılan Abubakar'ın askeri hastanede tedavi altına alındığını aktaran Uba, güvenlik güçlerinin teröristlerin yakalanması için operasyonlarını sürdürdüğünü vurguladı.

Eski Savunma Enformasyon Direktörü ve bir dönem Nijerya ordusunun sözcülüğünü yapan emekli Tümgeneral Rabe Abubakar, eşiyle 31 Mayıs'ta Kaduna'dan seyahat ettikleri sırada Katsina eyaletinde silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı.

Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasiru Muazu, yaptığı açıklamada, Abubakar'ın rehin tutulduğu sırada diyabet ve yüksek tansiyona bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Kaçırılmalarının ardından yayımlanan videoda, Abubakar ve eşi rehin tutulurken görüntülenmiş, teröristler bazı tutuklu örgüt mensuplarının serbest bırakılmasını ve kendilerinden alındığını iddia ettikleri hayvanların iadesini talep etmişti.