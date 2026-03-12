Emekliler Bayram İkramiyesini Yetersiz Buldu - Son Dakika
Emekliler Bayram İkramiyesini Yetersiz Buldu

12.03.2026 11:51
Osmaniye'deki emekliler, 4 bin liralık bayram ikramiyesinin ihtiyaçlarını karşılamadığını söyledi.

Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'de emekliler, bu yıl bayram ikramiyesi olarak verilecek 4 bin liranın yetersiz olduğunu belirtti. Emekli vatandaş, "4 bin lira bayram ikramiyesi yetersiz. Hiçbir şey alamam. Torunlar var, harçlığı kredi kartından çekeceğim vereceğim" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, bu yıl kendilerine verilecek 4 bin liralık bayram ikramiyesinin ihtiyaçlarını karşılamayacağını dile getirdi.

Emekli olmasına rağmen ek iş olarak hurdacılık yaptığını belirten Mehmet Altuntaş, "Ek iş olarak teneke topluyorum. Akşama kadar işte bir torba, iki torba, neyse işte, ne bulabilirsek. Sattığım tenekenin parasıyla motora bir depo mazot alıyorum sadece 15-20 gün gidiyor. Tenekeleri geçen sattım 2 bin 100 lira aldım, kilosu 50 lira tenekenin" diye konuştu.

Başka bir emekli yurttaş, "Bayram ikramiyesi 4 bin lira yetersiz. Hiçbir şey alamam; bir şişe kolonya, bir kilo da çikolata alırım. Başka ne alacağım? Torunlar var, harçlığı kredi kartından çekeceğim vereceğim" dedi.

Başka bir vatandaş, "Bayram ikramiyesi tövbe yetmez. Onu da hiç vermesinler, adını çıkarmasınlar. Ne gereği var? Alışveriş yapamadım. Hiç yok bayramdan haberimiz. Emekli toprağın altına gidince kurtulacak, başka çaresi yok" şeklinde konuştu.

"Torunlar gelmesinler diye uğraşacağız"

Bir başka vatandaş, "Bayram ikramiyesi yeterli değil. Zaten eridi bu para, sıfıra düştü. Bunu ha vermiş, ha vermemiş... Şimdi 10 bin liranın üzerinde olması lazımdı. Bunun alım gücüne göre o zaman bir kurban alıyordun bin lira ile şimdi alamayız. Torunlara harçlık veremeyeceğiz bu vaziyette. Gelmesinler diye uğraşacağız bundan sonra" ifadelerini kullandı.

Diğer bir vatandaş ise şunları söyledi:

"4 bin lira ikramiye yeterli değil tabii ki. Maaşımız da yeterli değil de devletin üstüne varacak halimiz kalmadı. Varsak ne yapacağız ki? Olanını veriyor. 'Ben böyle veririm' diyor, 'Ne yaparsan yapın?' deyip çıkıyor. İkramiyeyi alınca harçlıkları vereceğiz, çocuklara da 500 lira vermeyiz de 150 lira veririz. Başka yapacağımız bir şey yok" şeklinde konuştu."

Kaynak: ANKA

