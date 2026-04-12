Emekliler Bursa'da Geniş Katılımlı Yürüyüş ve Miting Düzenledi

12.04.2026 16:39
Emekliler, Bursa'da düzenledikleri yürüyüş ve mitingde, düşük emekli maaşları, hayat pahalılığı ve demokratik hak kayıplarına karşı seslerini yükselterek, iktidara acil önlem çağrısında bulundu.

Emekliler, Bursa'da geniş kapsamlı bir yürüyüş ve miting düzenledi. Yürüyüşe emekli sendikaları, CHP Bursa İl Başkanlığı, CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbal, Sol Parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 13.00'da eski Atatürk Stadyumu önünde başlayan yürüyüş, Kent Meydanı'nda sona erdi. Emekliler, yürüyüş sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Oturduğun yerden çay simit hesabı yapsana' sloganı atarak tepkilerini dile getirdi.

Tüm Emeklilerin Sendikası adına basın açıklamasını Gülçin Ayyılmaz okudu. Açıklamada, emeklilerin yaşam koşullarının sefalet seviyesine düştüğü, ülkedeki demokratik işleyişin askıya alındığı ve yargının siyasallaştığı vurgulandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanması örnek gösterilerek, halkın seçim iradesinin gasp edildiği belirtildi.

Emeklilerin ortalama aylığının 23.500 lira civarında olduğu, 5 milyon emeklinin ise 20.000 lira ve altında maaş aldığı ifade edildi. Hayat pahalılığına dikkat çekilerek, elektrik, doğalgaz ve ekmek fiyatlarındaki artışların emeklileri zor durumda bıraktığı kaydedildi. İktidarın, emekli maaşlarına yaptığı zamların yetersiz olduğu ve acilen her emekli aylığına 20.000 lira ek ödeme yapılması gerektiği talep edildi.

Ayrıca, emeklilerin sendika hakkının tanınması, bayram ikramiyelerinin asgari ücret düzeyine çıkarılması, en düşük emekli aylığının en düşük memur aylığına eşitlenmesi ve 5510 sayılı kanunun kaldırılarak yeni bir emekli yasası çıkarılması istendi. Açıklamada, mevcut iktidarın ülkeyi bir rejim krizine sürüklediği ve bu krizden çıkışın ancak rejimin değişmesiyle mümkün olacağı vurgulandı. Emekliler, tüm mağdurlarla birleşerek demokratik bir muhalefet oluşturma çağrısında bulundu.

