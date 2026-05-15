Emekliler İkramiye Artışını Talep Etti

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Tüm Emekliler Sendikası Malatya Şubesi üyeleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaşanan ekonomik krize rağmen emekli ikramiyelerinin artırılmamasına basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Açıklamada, "Kurban Bayramı öncesinde ikramiyenin artırılmasına ilişkin hiçbir hazırlığın yapılmaması da iktidarın emeklilerin yaşadığı yıkımı görmezden geldiğini göstermektedir" denildi.

Tüm Emekliler Sendikası Malatya Şubesi üyeleri, İsmet Paşa Caddesi Çeşme Durağı mevkiinde bir araya gelerek Kurban Bayramı öncesinde yaşadıkları ekonomik sıkıntılara ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamayı, Tüm Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Bekir Erdem okudu.

Basın açıklaması sırasında emekliler sık sık, "Sermayeye değil emekçiye bütçe", "Emekliyiz haklıyız kazanacağız", "Sefalete teslim olmayacağız", "Asgari değil insanca yaşam", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları attı.

"EMEKLİLER YILLARDIR OYALANMAKTADIR"

Eş zamanlı bölge mitingleriyle iktidarı uyardıklarını ve artık sessiz kalmayacaklarını belirten Bekir Erdem, açıklamasında şunları söyledi:

"Meydanlarda yükselen ses; açlığa, yoksulluğa, sefalet ücretlerine ve halk düşmanlığı politikalarına karşı ortak bir itirazın sesi olmuştur. Emekliler olarak bir kez daha göstermiş bulunuyoruz ki bu ülkenin gerçek sahipleri; yıllarca üreten, çalışan ve alın teri döken milyonlardır."

Bugün milyonlarca emekli, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahküm edilmiştir. Emekli aylıkları eridikçe erimiş, temel yaşam giderleri karşılanamaz hale gelmiştir. Elektrik, doğalgaz, kira, ulaşım ve gıda fiyatları karşısında emekçiler nefes alamaz durumdadır.

Bugün emeklilerin yaşadığı yoksulluğun temel nedeni, emekli aylıklarının yıllar içerisinde sistemli bir biçimde eritilmesidir. Maaşlara yapılan göstermelik artışlar, daha emeklinin cebine girmeden; zamlar, faturalar ve hayat pahalılığı karşısında buharlaşmaktadır.

Milyonlarca emekli artık kira, gıda, ulaşım, sağlık ve temel yaşam giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir. En düşük emekli aylıkları açlık sınırının bile altında kalırken, milyonlarca emekli yaşamını sürdürebilmek için borçlanmakta, ek iş aramakta ya da en temel ihtiyaçlarından vazgeçmek zorunda bırakılmaktadır.

Bu nedenle emeklilerin sorunu yalnızca yüzdelik zam meselesi değildir. Çünkü düşük maaşa yapılan yüzdelik artış, düşük maaşı daha da yetersiz hale getirmektedir. Göreceli büyüme oranları ve hesap oyunlarıyla emekliler yıllardır oyalanmaktadır.

Bayram emekli ikramiyeleri, geçmişte asgari ücretin yaklaşık yüzde 62'sine denk geliyordu. Bugün ise 4 bin TL'ye çıkarılmış görünse de asgari ücret karşısında ciddi biçimde erimiş durumdadır. Eğer aynı oran korunsaydı bugün bayram ikramiyelerinin en az 17 bin 500 TL olması gerekirdi. Kurban Bayramı öncesinde ikramiyenin artırılmasına ilişkin hiçbir hazırlığın yapılmaması da iktidarın emeklilerin yaşadığı yıkımı görmezden geldiğini göstermektedir."