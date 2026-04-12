Emekliler Trabzon'da Hayat Pahalılığına Karşı Miting Düzenledi

Karadeniz'in farklı illerinden Trabzon'a gelen binlerce emekli, artan hayat pahalılığı ve düşük maaşlara karşı düzenlenen mitingde tepkilerini dile getirdi. Tüm Emekliler Sendikası'nın düzenlediği mitinge Giresun, Ordu, Rize ve Artvin'den çok sayıda emekli katıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nden Meydan Parkı'na yürüyen emekliler, "Dilenci değiliz emekliyiz" pankartı ve çeşitli sloganlarla protesto gerçekleştirdi.

Mitingde konuşan Tüm Emekliler Sendikası Genel Sekreteri Hasan Yağız, emeklilerin yaşamını sefalet zulmüne çeviren iktidara seslendi. Yağız, ülkenin içinde bulunduğu durumun iç açıcı olmadığını, demokrasinin askıya alındığını ve hukuk devleti normlarından uzaklaşıldığını belirtti. Yanlış iç ve dış politikaların siyasi ve ekonomik yıkıma neden olduğunu vurgulayarak, bu yıkımın faturasının en çok emeklileri ve asgari ücretle çalışanları vurduğunu söyledi.

Yağız, emeklilerin ortalama aylığının 23.500 lira civarında olduğunu, ancak birçok emeklinin daha düşük gelirle yaşamak zorunda kaldığını ifade etti. Elektrik ve doğalgaz faturalarındaki kademelendirmenin emeklileri zor durumda bırakacağını belirterek, iktidarın acilen önlem alması gerektiğini vurguladı. Her emekli aylığına ilave olarak 20.000 lira zam veya hazine yardımı yapılmasını, yeni bir emekli yasası çıkarılmasını ve emeklilerin sendika hakkının tanınmasını talep etti.

Yağız, mevcut iktidarla insanca bir yaşama kavuşmanın mümkün olmadığını, bu çağ dışı rejimin değişmesi gerektiğini söyledi. Tüm emeklilere birleşme çağrısı yaparak, güç birliği sağlayacak bir formül etrafında buluşulmasını önerdi.