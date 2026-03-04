Emekliler, Yetersiz Maaş Artışlarına Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekliler, Yetersiz Maaş Artışlarına Karşı Eylem Yaptı

04.03.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Emekliler Platformu, SGK önünde 'Bu maaşla hayat sürmez' diyerek ek zam talep etti.

(İZMİR) - İzmir Emekliler Platformu üyeleri, "Bu maaşla hayat sürmez" sloganıyla SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı. İzmir Emekliler Platformu Sözcüsü Kenan Işık, "Emeklinin maaşına yapılan zam, pazara, markete ve faturaya yapılan zamlar karşısında yok olmuştur. Resmi verileri yanlış-yanlı açıklayan TÜİK tarafından duyurulan enflasyon oranları bile, emekli maaşlarındaki artışın gerçek hayat karşısında yetersiz kaldığını açıkça ortaya aya koymaktadır" dedi.

İzmir Emekliler Platformu üyeleri, "Bu maaşla hayat sürmez" sloganıyla SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Eylemde, "Cebimizden aldınız, paramızı çaldınız", "AKP şaşırdı, sabrımızı taşırdı", "Boş tencere kaynamaz emekli bunu unutmaz" sloganları atan emekliler, ek zam talebinde bulundu.

Platform Sözcüsü Kenan Işık, TÜİK verilerini hatırlatarak meklilere yapılan zamların ilk 3 ay geçmeden eridiğini vurguladı. Işık, şunları söyledi:

"Verilen artışlar fiilen geri alınmıştır"

"2026 yılı başında emeklilere verilen yüzde 12 ve yüzde 18 oranındaki maaş artışları, daha ilk iki ayda yaşanan yüksek enflasyon karşısında erimiş, emeklilerin cebine girmeden geri alınmıştır. Ocak 2026'da, açıklanan yüzde 12 ve 18'lik sözde maaş zamlarının, ocak ve şubat enflasyonları ile yaklaşık yüzde 8'i cebimizden çalınmıştır. Resmi enflasyon verileri dahi göstermektedir ki, yapılan artışlar emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek bir yana, mevcut yoksulluğu daha da derinleştirmiştir. Özellikle gıda, kira, enerji ve sağlık harcamalarında yaşanan fiyat artışları emeklilerin yaşamını sürdürülemez hale getirmiştir. Maaş artışları henüz uygulanmaya başlanmışken ocak ve şubat aylarında gerçekleşen zamlar, emeklilerin alım gücünü hızla düşürmüş; verilen artışlar fiilen geri alınmıştır."

"İnsanca yaşam koşullarından her geçen uzaklaşmakta"

Emeklinin maaşına yapılan zam, pazara, markete ve faturaya yapılan zamlar karşısında yok olmuştur. Resmi verileri yanlış-yanlı açıklayan TÜİK tarafından duyurulan enflasyon oranları bile, emekli maaşlarındaki artışın gerçek hayat karşısında yetersiz kaldığını açıkça ortaya aya koymaktadır. Gerçek enflasyonun çarşıda, pazarda ve mutfakta çok daha yüksek olduğu ise emeklilerin günlük yaşam deneyimiyle sabittir. Bugün milyonlarca emekli; temel gıda ürünlerini almakta zorlanmakta, kira ve faturalarını ödemekte güçlük çekmekte, sağlık harcamalarını karşılayamaz hale gelmekte, insanca yaşam koşullarından her geçen gün daha fazla uzaklaşmaktadır. Bu tablo, emeklilerin kaderi değildir. Yıllarca çalışarak ülkeye değer katan emeklilerin yoksulluğa ve açlığa mahküm edilmesi kabul edilemez. Maaş artışlarının enflasyon karşısında korunmaması, emeklilerin gelirinin sistemli biçimde erimesine yol açmaktadır.

"İnsanca yaşamak her emeklinin en doğal hakkıdır"

Taleplerimiz açıktır: Emekli maaşlarına derhal ek zam yapılmalıdır. Maaş artışları gerçek enflasyon oranlarına göre belirlenmelidir. En düşük emekli maaşı, yoksulluk sınırı dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. 2008 yılında çıkartılan aylık bağlama, oranı iptal edilip, 2000 öncesi kriterlere dönülmeli. Maaşlar, yıl içinde gerçekleşen enflasyona karşı otomatik olarak korunmalı, artışlarda milli gelir baz alınmalı. Emekliler, sadaka değil, yıllarca ödedikleri primlerin karşılığını istemektedir. İnsanca yaşamak her emeklinin en doğal hakkıdır. Bu hakkımızı elde etmek için mücadelemizi ve örgütlenmemizi büyüterek sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kenan Işık, Ekonomi, Güncel, İzmir, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekliler, Yetersiz Maaş Artışlarına Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’den İsrail’e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil Çin'den İsrail'e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil
Fransa’nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya’dan Fransa'nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya'dan
GKRY’den “sığınak ve erken uyarı sistemi“ açıklaması GKRY'den "sığınak ve erken uyarı sistemi" açıklaması
A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta’ya şans tanımadı A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta'ya şans tanımadı
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Düşman savaşı durdurmak zorunda kalacak İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Düşman savaşı durdurmak zorunda kalacak
Kazanmak için tüm tuşlara basıyor Trump bunu yaparsa iç savaş kaçınılmaz Kazanmak için tüm tuşlara basıyor! Trump bunu yaparsa iç savaş kaçınılmaz

16:44
ABD’den Türk hava sahasında düşürülen füze için ilk yorum
ABD'den Türk hava sahasında düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
16:33
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
15:57
’’Hatay’’ diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı’da çekildiği ortaya çıktı
''Hatay'' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 16:54:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Emekliler, Yetersiz Maaş Artışlarına Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.