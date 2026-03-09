Emeklilerden Hükümete Sert Tepki

(ANKARA) - Tüm Emeklilerin Sendikası Çankaya Şube Başkanı Adem Çiftçi, "Emekli maaşları yıllardır sistemli biçimde erimektedir. Bayram ikramiyeleri emeklilerle alay eder düzeye düşmüştür. Emekliler bu ülkenin yükü değildir. Emekliler bu ülkenin yıllarca çalışarak bu ülkenin zenginliğini üreten insanlarıdır. Emeklinin yüzü gülmeden bu ülkeye bayram gelmez. Emekliler haklarını alacak, bu kara düzeni ve kötülüğün iktidarını demokratik mücadeleyle değiştirecektir. Sandıkta görüşeceğiz" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası, "Asgari ücret düzeyinde yılda 4 zam istiyoruz" talebiyle Sakarya Caddesi'nde eylem yaptı. "GE-Çİ-NE-Mİ-YO-RUZ!" yazılı pankartın ardında toplanan eylemciler "Meydan biziz, söz biziz, güç biziz", "Çare biziz, çare örgütlü emeklilerdir", "Tüm emekli aylıklarına 20 bin lira ek ödeme istiyoruz" ve "5510'u geri çek adaletli yasa istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Eyleme katılan vatandaşlar, "TÜİK elini cebimizden çek", "Savaşa değil emekliye bütçe", "Sefalete teslim olmayacağız", "Saltanatta saraylar bu iktidar gidecek", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" ve "Emekliler yürüyor mücadele sürüyor" sloganları attı.

"Her şey üretiyorlar, bir tek çözüm üretemiyorlar"

Düzenlenen basın açıklamasında sendika adına konuşan Adem Çiftçi, şunları söyledi:

"AKP yine şaşırtmadı. Sıra emeklilere gelince para yok dediler. Gabar'da petrol çıkacak dediler, olmadı. Şimdi de savaş var diyor, bahane üstüne bahane üretmeye devam ediyorlar. Her şey üretiyorlar, bir tek çözüm üretemiyorlar. SGK yönetimi geçen yıl emekliler için harcamayı planladığı 451 milyar lirayı harcamamıştır. 2025 yıli bütçesinde SGK toplam 5,5 trilyon lira harcama yapmayı planlamış,ancak yil sonunda yapılan harcama 5 trilyon 54 milyar lira olmuştur. Yani bütçede öngörülen miktarın 451 milyar lirasi emeklilere harcanmamıştır. Bu tablo çok açıktır, emeklinin hakkı gasp edilmiştir. Emeklileri açlığa ve yoksulluğa mahküm edenler bugün utanmadan 'kaynak yok' demeye devam etmektedir. TÜİK, Şubat ayı enflasyonunu açıkladı. Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat ayında yüzde 2,96 olarak açıklanan enflasyonla birlikte daha yılın ilk iki ayında emeklilerin gelirleri yaklaşık yüzde 8 oranında erimiştir. Ancak bu ülkede yaşayan herkes biliyor ki açıklanan rakamların hayatın gerçekleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Pazarda, markette, mutfakta yaşanan enflasyon TÜİK tablolarının çok üzerindedir."

"Ortaya cikan tablonun sorumluluğunu emeklilere yüklemek açık bir siyasal ve ekonomik iflastır"

Emeklilerin alım gücü her geçen gün düşerken hükümet temsilcileri Türkiye'nin artık 'yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaştığını' söyleyebilmektedir. Eğer Türkiye gerçekten yüksek gelirli bir ülke ise soruyoruz: Neden milyonlarca emekli açlık ve yoksulluk sınırının altında yasamaktadır? Neden emeklilere gelince 'kaynak yok' denilmektedir? Gerçek çok açıktır. Bu ülkede, faize milyarlar vardır, yol, köprü ve şehir hastanelerini işleten şirketlere garanti ödemeleri vardir,sermayeye teşvikler, vergi aflari ve kamu kaynaklari vardır. Ama konu emekliler olduğunda karşımıza sürekli aynı bahane çıkarılmaktadır: 'Bütçe imkanlari sınırlı' Bu kabul edilemez. 23 yılı aşkın süredir ülkeyi yönetenlerin uyguladığı beceriksiz ekonomik politikalarin faturasi emeklilere çikartilamaz. Bugün ortaya cikan tablonun sorumluluğunu emeklilere yüklemek açık bir siyasal ve ekonomik iflastır.

"Emekli icin bayram demek mahçubiyet demektir"

Emekliler bayram gelsin istemez duruma düşmüştür. Çünkü, bugün milyonlarca emekli icin bayram demek, kredi karti borcu, ertelenen faturalar, boş mutfak dolapları demektir. Mahçubiyet demektir. Bayram ikramiyeleri ise artık birkaç günlük mutfak harcamasını bile karşılamayan sembolik ödemelere dönüşmüştür. Bu tablo yalnizca ekonomik bir sorun değildir. Bu aynı zamanda büyük bir vicdan ve adalet sorunudur. Emekli maaşları yıllardır sistemli biçimde erimektedir. Bayram ikramiyeleri emeklilerle alay eder düzeye düşmüştür. Emekliler bu ülkenin yükü değildir. Emekliler bu ülkenin yıllarca çalışarak bu ülkenin zenginliğini üreten insanlarıdır. Bugün talep ettiğimiz şey emeğimizin ve hakkımzın karşılığıdır."

"Emeklilerin sendika hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır"

Çiftçi, açıklamasının sonunda, taleplerini şu şekilde sıraladı:

"En düşük emekli aylığı yeni işe başlayan memur maaşina eşitlenmelidir. Emekli maaşlarında yıllardır biriken reel kayıplar derhal telafi edilmelidir. Büyümeden emeklilere pay verilmelidir. Emeklilerin sendika hakkinin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Emekliyi yoksulluğa mahküm eden politikalardan vazgeçilmelidir. Emeklinin yüzü gülmeden bu ülkeye bayram gelmez. Emekliler haklarını alacak, bu kara düzeni ve kötülüğün iktidarını demokratik mücadeleyle değiştirecektir. Sandıkta görüşeceğiz."