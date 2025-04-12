Emeklilerin Seyyanen Zam Kaybı 255 Bin Lira

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "2023 temmuz ayında memurlara verilen ancak emeklilere verilmeyen seyyanen zamdan dolayı, 21 ayda emeklinin toplam kaybı 255 bin lira oldu" dedi.

Ağbaba, yaptığı açıklamada, kamu işçilerinde en düşük ücretin 21 bin 750 liraya çıkartıldığı Temmuz 2023'te, CHP'nin en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkarma vaadini AKP'nin uygulamak zorunda kaldığını ifade etti.

Bu konuya hileye kaçıldığını belirten Ağbaba, "Emeklilerin aylıklarına yansıyacak şekilde katsayıda bir artış değil, seyyanen zam verdiler. Memur maaşlarına 'ilave ödeme' adı altında seyyanen zam yapıldı. Seyyanen zam 15.965 göstergeye bağlandı. Göstergenin memur maaş katsayısı ile çarpımı seyyanen zam miktarını oluşturuyor. Seyyanen zam, memur maaş katsayısına bağlı olarak her 6 ayda bir artıyor" ifadelerini kullandı.

Ağbaba, şunları söyledi:

"2023 yılı temmuz ayında 8 bin 77 lira olan seyyanen zam, Ocak 2024'te 12 bin 55 liraya, temmuz ayında ise 14 bin 383 liraya yükseldi. Son zamla birlikte ise Ocak-Haziran 2025 döneminde uygulanmak üzere 16 bin 43 liraya çıktı.

Emekli Sandığı Kanunu uyarınca, geçmişte 25 yıl çalışan bir memurun emekli aylığı, çalışırken aldığı maaşın yüzde 75'i oranında bağlanıyordu. Zamanla bazı ödemeler emekli aylıklarına yansıtılmamaya başladı. Son olarak seyyanen zam da memurların emekli aylığının hesabında ve emekli ikramiyesi ödemelerinde dikkate alınmadı. Bu uygulama dolayısıyla memur maaşları ile emekli aylığı arasındaki makas açıldı.

Bu yıl ise en düşük memur maaşı 43 bin 698 lira, en düşük emekli memur aylığı ise 19 bin 616 lira oldu. En düşük emekli memur aylığının en düşük memur maaşına oranı yüzde 45'e geriledi. 2023 yılı temmuz ayında memurlara verilen ancak emeklilere verilmeyen seyyanen zamdan dolayı, 21 ayda emeklinin toplam kaybı 255 bin lira oldu. 'Seyyanen zammı vereceğiz' deyip emeklilere vermeyen hükümet, Temmuz 2023'ten beri memur ve işçi emeklilerinin cebinden tam 255 bin lirayı çaldı.

Seyyanen zam emeklileri de kapsayacak şekilde uygulanmış olsaydı en düşük emekli memur maaşı 35 bin 659 lira olacaktı. En düşük işçi-Bağ-Kur emeklisi maaşı da 30 bin 512 lira olacaktı. Memurlara 2023 yılında verilen seyyanen zammın memurların emekli ikramiyelerine yansıtılmaması özel sektörde ve kamuda çalışan işçilerin kıdem tazminatını da olumsuz etkiliyor.

Kanuna göre, işçinin ücreti ne olursa olsun iş yerinde çalıştığı her yıl için ödenecek kıdem tazminatı o tarihte uygulanan kıdem tazminatı tavanını aşamıyor. Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek devlet memurunun bir yıllık emeklilik ikramiyesine endekslenmiş bulunuyor. Seyyanen zam en yüksek devlet memuru ikramiyesine yansımadığı için kıdem tazminatı tavanı olması gerekenden düşük kaldı. Bu da asgari ücretin iki katı ve daha fazla ücretle çalışan işçilerin daha düşük kıdem tazminatı alması sonucunu doğuruyor. Kıdem yazminatı tavanının da yıllar içinde düşmesine sebep oluyor."