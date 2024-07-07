Emeklilerin Simit ve Ayran Alacak Gücü Kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emeklilerin Simit ve Ayran Alacak Gücü Kalmadı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, emeklilerin yaşadığı ekonomik krize dikkat çekerek, simit ve ayranın bile pahalı olduğunu belirtti. Emeklilerin maaşlarına yapılan zamın yetersiz olduğunu vurgulayan Akkuş İlgezdi, asgari ücretlinin de durumunun kötü olduğunu ifade etti.

07.07.2024 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Emeklimiz bir öğünde simit-ayran alamayacak duruma geldi. Çünkü simit ve küçük su 10, ayran 15 lira her yerde. Bir öğüne 35 lira veremeyen emekli; 3 lira 75 kuruşa çubuk kraker, 2 lira 75 kuruşa su, 6 liraya ayran alarak öğünü 12,5 liraya getirmek zorunda kalıyor. AKP'nin emeklimize reva gördüğü hayat işte bu" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, emeklilerin yaşadığı ekonomik krize ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AKP iktidarının emekliyi simide bile muhtaç ettiğini kaydeden Gamze Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"Temmuz TÜİK enflasyon oranlarından sonra emeklilere yapılacak zam açıklandı. Ancak kök maaşı 8 bin lira ve altında kalan emeklilerimizin maaşlarına zam gelemeyecek. Emeklimiz iktidar en düşük emekli maaşı ile ilgili düzenleme yapmazsa yıl sonuna kadar 10 bin lira ile geçinmeye çalışacak. Durum o kadar kötü ki, emeklimiz bir öğünde simit- ayran alamayacak duruma geldi. Çünkü simit ve küçük su 10, ayran 15 lira her yerde. Bir öğüne 35 lira veremeyen emekli; 3 harfli marketlerden 3 lira 75 kuruşa çubuk kraker, 2 lira 75 kuruşa su, 6 liraya ayran alarak öğünü 12,5 liraya getirmek zorunda kalıyor. Ama iktidara göre maaşları iyi, bir sorun yok! AKP'nin emeklimize reva gördüğünü hayat işte bu."

Akkuş İlgezdi, emeklinin simide hasret kaldığını hatırlatarak, "Eskiden parklarda emeklimiz öğlen simit ayranla öğünü geçiştiriyordu. Şimdi ise simit ayran alacak gücü dahi yok. En ucuz suyu, ayranı, çubuk krakeri almak için market market dolaşıyor. Parkta simit yerine çubuk kraker yiyor. Hazine ve Maliye Bakanı sayın Mehmet Şimşek, bir gününü ayırsa emeklinin halini görecek. Hani çok uzaklara da gitmemize gerek de yok. Ankara'da bakanlığa yakın bir parka gidelim. Emeklinin öğlen simit bile alamadığını, simitten bile tasarruf yapmak zorunda kaldığını görmesini sağlayalım" ifadelerini kullandı.

"Asgari ücret ocak ayından bugüne 3 bin 850 lira eridi"

Emeklinin 10 bin lira ile geçinemediği gibi, asgari ücretlinin zam alamayacağı için durumunun çok kötü olacağını hatırlatan Akkuş İlgezdi, "Asgari ücret ocak ayından bugüne 3 bin 850 lira eridi. Buna rağmen AKP yetkilileri temmuzda ara zam yapılmayacağını açıkladı. Enflasyon farkı vermeyen, refah payını emekçi unutsun diyen AKP, yine ülkemizin bütün zenginliğini garanti ödemelere, yandaşlara, lüks ve şatafata harcıyor. Olan emekliye ve emekçiye oluyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Gamze Akkuş İlgezdi, Asgari Ücret, Milletvekili, İstanbul, Akkuş, Simit, Zam, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeklilerin Simit ve Ayran Alacak Gücü Kalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:28 Özgür Özel, “Bir kere de biz giyelim“ demişti Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu’nun üzerinde Özgür Özel, "Bir kere de biz giyelim" demişti! Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu'nun üzerinde
21:32 Fransa’da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı
18:23 Cevdet Yılmaz: Enflasyon temmuz ve ağustosta daha hızlı gerileyecek Cevdet Yılmaz: Enflasyon temmuz ve ağustosta daha hızlı gerileyecek
17:45 Ordu ve Muş’ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti Ordu ve Muş'ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti
17:41 Kırıkkale’de sorumsuzluğun resmi Mangal ateşi, 3 bin dönüm tarım arazisini küle çevirdi Kırıkkale'de sorumsuzluğun resmi! Mangal ateşi, 3 bin dönüm tarım arazisini küle çevirdi
22:03 Batman’da şehrin göbeğinde apartman yandı Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti Batman'da şehrin göbeğinde apartman yandı! Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti
20:25 İstanbul’da korkunç son Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi İstanbul'da korkunç son! Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi
20:01 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu
19:24 Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı Şarkıcı Bengü’ye Edirne’de çiçek yağdı Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçek yağdı
17:12 Bizim Çocuklar’dan mesaj var Samet’in paylaşımını görmeniz lazım Bizim Çocuklar'dan mesaj var! Samet'in paylaşımını görmeniz lazım
16:54 Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı! Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar
16:38 Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi
16:35 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti
16:11 Aslı Enver’in kızı Elay 1 yaşında Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı
15:03 Markette büyük panik İş insanı Nihat Karaaslan’ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı Markette büyük panik! İş insanı Nihat Karaaslan'ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 00:16:32. #1.13#
SON DAKİKA: Emeklilerin Simit ve Ayran Alacak Gücü Kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement