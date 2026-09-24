Emeklilikte Adalet Derneği, DİSK ziyaretinde emeklilikte adalet mücadelesini görüştü

Emeklilikte Adalet Derneği, DİSK ziyaretinde emeklilikte adalet mücadelesini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emeklilikte Adalet Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, DİSK'i ziyaret etti; görüşmede emeklilikte adalet mücadelesi konuşuldu. DİSK açıklamasına göre dernek üyeleri, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ve Yönetim Kurulu üyesi Şükret Sevgener ile bir araya geldi.
(ANKARA) - Emeklilikte Adalet Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, DİSK'i ziyaret etti. Ziyarette, emeklilikte adalet mücadelesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Emeklilikte Adalet Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Nurcan Yalçın, Şirin Çetin ve Osman Özbek, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ve DİSK Yönetim Kurulu üyesi Şükret Sevgener ile bir araya geldi.
DİSK tarafından yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen görüşmede emeklilikte adalet mücadelesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: ANKA
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