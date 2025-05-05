Emektar motosikletli trafik polis timi eğitmeni meslektaşlarına tecrübelerini aktarıyor - Son Dakika
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Emektar motosikletli trafik polis timi eğitmeni meslektaşlarına tecrübelerini aktarıyor

Emektar motosikletli trafik polis timi eğitmeni meslektaşlarına tecrübelerini aktarıyor

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli trafik polisi Kadir Korkmaz, 9 yıldır emniyetin motosikletli trafik polis timi "şahinlere" güvenli sürüş eğitimi veriyor.

05.05.2025 13:10
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli trafik polisi Kadir Korkmaz, 9 yıldır emniyetin motosikletli trafik polis timi "şahinlere" güvenli sürüş eğitimi veriyor.

Polisliğe 24 yıl önce başlayan 47 yaşındaki Korkmaz, görevini Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğünde motosikletli trafik polisi olarak sürdürüyor.

Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü Şehit Fethi Sekin Sürüş Teknikleri Eğitim Tesisi'nde 2016 yılında güvenli sürüş eğitimi alan Korkmaz, görevinin yanı sıra Samsun'daki mesai arkadaşlarına da eğitim veriyor.

Batıpark'ta oluşturulan alanda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli "şahinlere" eğitim veren Korkmaz, birer aylık süreyle temel trafik, ileri ve güvenli sürüş konularında bilgiler veriyor.

Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini severek yaptığını ve kazaların önlenmesi için çalıştığını söyledi.

Motosiklet kazalarını önlemek ve güvenli motosiklet kullanımı konularında önerilerde bulunan Korkmaz, özellikle koronavirüs salgınından sonra kuryelerin yanı sıra pratik olması, trafikte zaman kazandırması, park sorunu olmaması gibi nedenlerle motosikletin talep gördüğüne ve trafikteki motosiklet sayısının arttığına dikkati çekti.

Korkmaz, "Herkesin sevdiği bir araç ama bir o kadar da tehlikeli araç fakat hiç kimse evden sabahleyin çıkarken 'kaza yapacağım' diye çıkmaz. Giyimini, kuşamını ona göre yapması lazım. Motosiklet kazalarımızın hemen hemen hepsi düşmeden dolayı yaralamalı kazaya dönüşüyor." dedi.

Kavşaklarda çok sayıda kazaya şahit olduklarını belirten Korkmaz, sürücünün kavşağa gaz keserek girip tüm yönlere baktıktan sonra ayrılması gerektiğine değindi.

Korkmaz, şöyle devam etti:

"Devir sosyal medya devri. Dolayısıyla etkileşim almak için bazı videolar çekiyorlar. Yaka kamerasıyla vesaire. Bunun içinde büyük riskler oluyor. İşte risk almaya başladığımız an kaza yapmaya en çok yakın olduğumuz anlardır. Eğitim önemlidir ancak trafiğe kapalı alanlarda kendimizi geliştirmeli ve yetiştirmeliyiz. Herkes yeteneklerini ve sınırlarını bilmeli. Haddinden fazla abartarak motosiklet sürmemeliyiz. Bir hocamızın tabiri vardı. 'Motosiklet kaşınanı kaşır.' Eninde sonunda düşeceksin. Ne gerek var? Bu işin keyfini sürmeliyiz. Yarın da sürmeliyiz. Bütün mantığı bunun üzerine kurmalıyız. Kimseye bir şey ispatlamak zorunda değiliz. Ana fikrimiz şu olmalı, 'güvenli sür, kaliteli sür, hep sür.'"

Motosikletin bir araç olduğunu ve bir şeritte bir yer kaplaması gerektiğini anlatan Korkmaz, araçların sağından, solundan manevra yapıp kıvrılarak ilerlemenin tehlikeli sonuçlar ortaya çıkardığını dile getirdi.

Frene az ihtiyaç duyacak şekilde araç kullanılması gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Planlı duruşlar veya kırmızı ışık haricinde yolu tarayarak kullanmalarını tavsiye ediyorum. Frene az ihtiyaç duyan yolu taramıştır. Tehlikeleri önceden sezmiştir." diye konuştu.

"Motosiklet kullanmak çok ciddi bir iştir"

Motosiklet kullanmanın keyifli olduğunu aktaran Kadir Korkmaz, şunları kaydetti:

"Fakat işte 'ben ekmek almaya gidiyorum, işte 10 kilometre sonra geri döneceğim.' Bu mantıkla motosiklete binerken bazı şeylerden feragat ediyoruz. Terlikle bineni görüyoruz, şortla bineni görüyoruz. Çıplak kolla bineni görüyoruz. Eldivensiz bineni görüyoruz. Kasksız bineni görüyoruz. Motosiklet kullanmak çok ciddi bir iştir. Kimse evden çıkarken 'kaza yapacağım' diye çıkmaz ama başımıza geldiği zaman ekipmanlarımızın üzerimizde olması gerekiyor. Herkes motosikletinden bahsederken 'ya benim motosikletim işte sıfırdan 100'e şu kadar saniyede çıkıyor, 200 kilometrede şunu yapıyor' diyor. Benim sorduğum soru şu. Senin motosikletin en kısa mesafede durabiliyor mu? Mesele hızlı gitmek değil, hızlı durabilmek."

Elektronik denetleme sistemleriyle, plaka okuyan sistemlerle denetimlere ağırlık verdiklerini dile getiren Korkmaz, "Trafik Daire Başkanlığımızın bir eylem planı var. Kendini sosyal medyada kanıtlamak isteyenler çıkıyor karşımıza. Bunlar bütün limitlerini ve hadlerini zorlayarak kullanıyorlar. Dolayısıyla normal akan trafiğin içinde bunlar tehlike oluşturuyor. Bunları tespit edip ehliyetlerini alıyoruz, gereken cezayı yazıyoruz ve araçlarını bağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emektar motosikletli trafik polis timi eğitmeni meslektaşlarına tecrübelerini aktarıyor - Son Dakika

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