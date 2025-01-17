Dörtyol Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak çalışan Mustafa Bölükbaşı, 43 yılın ardından emeklilik kararı aldı. Binlerce öğrenci yetiştiren ve 34 yıldır aynı okulda görev yapan emektar öğretmene, meslektaşları ve öğrencileri tarafından veda programı düzenlendi. Ders verdiği sınıftan çıktıktan sonra okul koridorunda ve merdivenlerde bekleyen öğrencileri tarafından alkışlarla ve karanfillerle uğurlanan Bölükbaşı, duygusal anlar yaşadı.
Son Dakika › Güncel › Emektar Öğretmen Mustafa Bölükbaşı'na Duygu Dolu Veda - Son Dakika
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