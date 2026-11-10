EMEP Başkanı Aslan ilk 10 ayda 1930 işçinin ölümüne HABAŞ patlamasını örnek gösterdi - Son Dakika
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EMEP Başkanı Aslan ilk 10 ayda 1930 işçinin ölümüne HABAŞ patlamasını örnek gösterdi

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EMEP Başkanı Aslan ilk 10 ayda 1930 işçinin ölümüne HABAŞ patlamasını örnek gösterdi
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EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, İSİG verilerine göre ilk 10 ayda 1930 işçinin öldüğünü belirterek HABAŞ patlamasının kuralsız çalışma düzenini gösterdiğini savundu. Aslan, her ay yüzlerce işçinin öldüğünü söyleyip sorumlulardan hesap soracaklarını ifade etti.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre yılın ilk 10 ayında bin 930 işçinin çalışırken hayatını kaybettiğini belirterek, HABAŞ'ta meydana gelen son patlamanın kuralsız çalışma düzeninin ulaştığı noktayı gözler önüne serdiğini ifade etti.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Osman, Musa, Ayşegül, Firdevs, Horo, Naim, Nurettin, Emine, Gündüz, Selçuk, Semanur, Gazanfer, Aynur… ve adlarını sığdıramadığımız 180 işçi daha.

İSİG verilerine göre geçtiğimiz ay ağır çalışma koşulları ve işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle 193 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Kimi 7, kimi 70 yaşında. Birer sayı değil, her biri birer hayat idi. Her ay yüzlerce işçi çalışırken göz göre göre hayatını kaybediyor. Bu yılın ilk 10 ayında 1930 işçi can verdi. Kaza değil cinayet, münferit değil sistematik.

Son olarak HABAŞ'ta yaşanan işçi katliamı kuralsız çalışma düzeninin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Bu cinayetlerin sorumluları karlarını işçinin canından değerli gören patronlar ve fabrikaları denetlemeyen, yargılama süreçlerinde failleri aklayan, düşük ücrete kuralsız çalışmayı kural haline getiren Saray düzenidir! İnsanca yaşam ve insanca çalışma koşulları için bir araya geleceğiz, her bir sorumludan tek tek hesap soracağız."

Kaynak: ANKA
Seyit AslanPolitikaGüncelSon Dakika

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