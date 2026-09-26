EMEP Genel Başkanı Aslan, 80\'den fazla X hesabına erişim engeline tepki gösterdi

(ANKARA)- Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, 80'den fazla X hesabına erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. Aslan, aralarında basın kuruluşları, gazeteciler, araştırmacılar, akademisyenler ve sendikacıların hesaplarının da bulunduğunu belirterek, "Saray iktidarına da ifade özgürlüğü ve eleştiriden korkunun göstergesi olan bu sansür uygulamasına da boyun eğmeyeceğimizi hatırlatıyoruz" dedi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, 80'den fazla X hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aslan'ın açıklaması şöyle:

"Aralarında basın kuruluşları, gazeteciler, araştırmacılar, akademisyenler ve sendikacıların da bulunduğu onlarca X hesabı, 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle art arda erişime engelleniyor.

Türkiye'de siyasi iktidarın milyonlarca insana koşulsuz biçimde biat dayatmasının ifadesi olan bu sansür uygulamasından, erişim engeli kararı alanlar kadar uygulayanlar da sorumludur.

Muhalefet partilerine kayyım atama uygulamalarının ardından, türlü baskı yöntemleriyle muhalefetin yönetimindeki belediyelerin iktidar partisinin yönetimine geçirildiği, muhalefetin taleplerine yer veren sayılı kanaldan biri olan Tele 1'e, genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ henüz daha gözaltındayken el konulduğu bir ortamda yaşanan bu uygulamalar, iktidarın engelsiz bir seçime gitme hesabının da birer göstergesidir.

X başta olmak üzere sosyal medya platformlarını, ifade özgürlüğüne yönelik bu yeni saldırı dalgasına boyun eğmemeye çağırıyoruz.

Saray iktidarına da, ifade özgürlüğü ve eleştiriden korkunun göstergesi olan bu sansür uygulamasına boyun eğmeyeceğimizi hatırlatıyoruz."