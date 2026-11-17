(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Ortaya dökülen kirli ilişkilerinin sorgulanmasını istemeyen iktidar, ülkeyi, baskıların daha da arttığı büyük bir kuşatma ikliminde, kendisini yeniden seçtirebilecek en uygun ortamı sağlayarak seçime götürmek istiyor. Ancak iktidarın bu pisliğin üstünü örtmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, basına düzenlenen operasyonun korkunun büyüklüğünün ifadesi anlamında geldiğini savundu. Aslan, şunları kaydetti:

"İktidar, halk nezdindeki meşruiyetini yitirmesinin ardından muhalefet belediyelerine operasyonlar düzenledi; belediye başkan, yönetici ve çalışanlarını tutukladı, belediyelere kayyım atadı, baskı yoluyla muhalefet belediyelerine el koydu. Bu baskı süreci ve ardından başlayan dava süreçleri ikinci yılında devam ederken, bu süreçte Sözcü TV ile birlikte kayyım atanan kanal sayısı da üçe yükseldi. Türkiye, artık baskın yapılan ve kayyım atanan bir kanala dair haberi duyuracak kanalın kalmadığı bir ülke olmaya doğru sürükleniyor.

Siyasal iktidar, kendi denetimindeki kanallardan daha fazla izleyiciye sahip olan ve sayıları bir elin parmağı kadar bile olmayan televizyon kanalının varlığına tahammül edemezken, böyle bir ortamda ortaya çıkan ve iktidarı fazlasıyla zor durumda bırakan fon vurgunu karşısında da, gazeteci tutuklamalarıyla, erişim engeli kararlarıyla, kayyımlarla baskıyı daha da artırıyor. Bu aynı zamanda bir çaresizliğin dışa vurumudur.

Ortaya dökülen kirli ilişkilerinin sorgulanmasını istemeyen iktidar, ülkeyi, baskıların daha da arttığı büyük bir kuşatma ikliminde, kendisini yeniden seçtirebilecek en uygun ortamı sağlayarak seçime götürmek istiyor. Ancak iktidarın bu pisliğin üstünü örtmesine izin vermeyeceğiz. Tüm karartma çabalarına karşı fabrika fabrika, sokak sokak bildiriler dağıtarak iktidarın ortağı olduğu tüm suçları emekçilere anlatacağız.

Basın üzerindeki sansürü derinleştirmek, suskun ve tamamen teslim olmuş bir toplum yaratma hedefinin dolaysız sonucudur. Ancak bu ülkenin işçi ve emekçileri bu baskılara dün olduğu gibi bugün de teslim olmayacaktır. Bu karanlığı hep birlikte aşacağız. İşçi ve emekçileri, özgür bir basın için ses yükseltmeye çağırıyoruz."