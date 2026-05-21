EMEP Lideri Aslan'dan CHP Kurultayı Açıklaması

21.05.2026 18:54
Seyit Aslan, CHP'nin kurultayının iptalini hukuksuz buldu ve Saray rejimine karşı birleşme çağrısı yaptı.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi kararına ilişkin, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin hukuksuz kararı da Saray rejiminin darbe hesapları da kabul edilemez. Siyasetin tekeli olmaya niyetlenen Saray rejimine karşı birleşe birleşe kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP Genel Merkez Yönetimi hakkında verilen mutlak butlan kararı, Saray rejiminin faşizmin inşası hedefiyle yürüttüğü sürecin dönüm noktalarından biridir. Kararın son günlerde ısıtılan mutlak butlan ve CHP'yi kapatma tartışmalarının, CHP yönetimine mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirilecek eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken açıklamalarının hemen sonrasında; bayram tatilinin ise arifesinde açıklanmış olması; bu kararın olağan takvim dışında işletilen siyasi bir süreç olduğunun göstergesidir."

Saray rejimi açısından muhalefetin parçalanarak, darbedilerek, etkisizleştirilerek muhalefetsiz bir rejime geçiş amacı taşıyan bu hamle CHP'nin kurultay delegelerinin iradesine dönük olduğu kadar siyaset yapma ve örgütlenme hakkına dönük de ağır bir darbedir. Siyasi partiler yasası ve seçme seçilme hakkı bir kez daha ayaklar altına alınmıştır. Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin hukuksuz kararı da Saray rejiminin darbe hesapları da kabul edilemez. Siyasetin tekeli olmaya niyetlenen Saray rejimine karşı birleşe birleşe kazanacağız. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz."

Kaynak: ANKA

