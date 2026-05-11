Emep Heyeti, Mehmet Türkmen'in Duruşması Öncesi Uluslararası Sendika Temsilcileri ile Buluştu

(GAZİANTEP) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ile Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, tutuklu BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in yarın görülecek duruşması öncesi Antep'te bulunan Alman Sol Parti Milletvekili Kai Jaeger ve uluslararası sendika temsilcileriyle biraraya geldi.

Buluşmaya, Alman Sol Parti Hamburg Eyalet Milletvekili Kai Jaeger, Birleşik Hizmet Sendikası (ver.di) Stuttgart Şube Başkanı Sidar Çarman, Heilbronn Şube Başkanı Katharina Kaupp, emekli sendikacı Ali Çiçek ve DİDF Yürütme Kurulu üyesi Yusuf As katıldı. Görüşmede, Mehmet Türkmen'in tutukluluğu, sendikal haklar ve Türkiye'de emek mücadelesine yönelik baskılar değerlendirildi.

Buluşmada konuşan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Saray düzeni diye ifade ettiğimiz bir siyasal anlayış 24 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Bırakın işsizlik, yoksulluk, iş cinayetleri gibi Türkiye'nin sorunlarını çözmeyi, pansuman olabilecek bir gücü de kalmamıştır bu iktidarın. Yumak haline dönüşmüş bu sorunları çözemeyen iktidar baskı aygıtlarını devreye sokmaktadır. Sendikacılar tutuklanıyor, hakları için mücadele edenler tutuklanıyor, gerçekleri yazan gazeteciler tutuklanıyor, seçilmiş belediye başkanları tutuklanıyor ve yerlerine kayyum atanıyor. Meclis'te 600 milletvekili var ancak muhalefet milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle binlerce fezleke hazırlanmış durumda."

Seçilmiş Milletvekili Can Atalay hala cezaevinde. AİHM ve AYM kararları uygulanmıyor. Hukuksuz Kobane ve Gezi davalarıyla pek çok siyasetçi cezaevinde tutuluyor. AKP korku ve baskı imparatorluğu yaratmaya çalışıyor. Yani Türkiye'de faşist bir rejim inşa etme yolunda adım atıyorlar. Bugüne kadar bunu başaramadılarsa bu işçi sınıfı ve emekçi halkın direnişiyle oldu. 19 Mart operasyonları sonrası ortaya çıkan tepkiler ve eylemler bugünkü saldırıları bir miktar geri püskürttü ancak iktidar saldırılarını sürdürüyor. Biz Türkiye işçi sınıfına ve emekçilere bu düzeni sonlandırmak için birleşik bir mücadele hattının kurulması çağrısı yaptık. Bu düzenden rahatsız olan herkesin ortak bir cephe etrafında birleşmesi gerektiğine inanıyoruz."