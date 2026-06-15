Emet'te Otomobil Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Emet'te Otomobil Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı

Emet\'te Otomobil Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı
15.06.2026 16:00
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Kütahya'nın Emet ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

S.E. (42) idaresindeki 43 AEV 088 plakalı otomobil, Emet-Tavşanlı kara yolu Köprücek mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı araçtan yaralı halde çıkarılan sürücü, sağlık ekibince Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı S.E, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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