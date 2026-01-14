Nilüfer'de Modern Sosyolojinin Kurucusu Durkheim Mercek Altına Alındı

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi'nin "Nasıl Yapmışlar?" söyleşi dizisinin yeni yıldaki ilk buluşmasında, modern sosyolojinin kurucusu Emile Durkehim mercek altına alındı. Doç. Dr. Levent Ünsaldı, toplumu bireyin ötesinde bir varlık olarak gören Durkheim'in yaklaşımını katılımcılarla paylaştı.

Nilüfer Belediyesi'nin farklı disiplinlerin metodolojilerine odaklanan "Nasıl Yapmışlar?" söyleşi serisinin yeni yıldaki ilk oturumu, Pancar Deposu'nda düzenlendi. Söyleşide, Doç. Dr. Ünsaldı, Durkheim ve onun toplumsal olgulara yaklaşımını ele aldı.

Söyleşide Doç. Dr. Ünsaldı, Durkheim sosyolojisinin temelini oluşturan "toplumsal olanın inşası" üzerine bir çerçeve çizdi. Durkheim'in toplumu sadece bireylerin bir araya gelmesiyle oluşan bir toplam olarak değil, bireyin ötesinde var olan, kendine özgü kuralları bulunan ve bireye yön veren bir yapı olarak ele aldığı vurgulandı.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği buluşmada; normların, değerlerin ve kolektif inançların gündelik hayatı nasıl şekillendirdiği üzerinde duruldu. "Normal" olanın neye göre belirlendiği ve sınır ihlallerinin toplumsal düzendeki karşılığı tartışıldı.

Söyleşide ayrıca Durkheim'in terminolojisinde önemli bir yer tutan "normal ile patolojik ayrımı" ve toplumsal düzenin işleyişinde meydana gelen kırılmaları ifade eden "anomi" kavramı da masaya yatırıldı. Toplumsal düzenin hangi koşullarda sarsıldığı ve bu belirsizlik durumlarının nasıl okunabileceği katılımcılarla birlikte konuşuldu.

Pancar Deposu'nda düşünce dünyasının önemli isimlerini ve yöntemlerini odağına alan "Nasıl Yapmışlar?" serisinin bir sonraki buluşmasında ise Max Weber sosyolojisi işlenecek.