Yönetmen Emin Alper'in Berlinale Konuşması Gündemde: "Kavala, Demirtaş, İmamoğlu… Yalnız Değilsiniz"

22.02.2026 10:43  Güncelleme: 12:30
Berlinale'de 'Kurtuluş' filmiyle Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü'nü kazanan yönetmen Emin Alper, ödül konuşmasında tutuklu siyasetçilere destek veren bir mesaj verdi. Alper, yalnız kalanların acılarını dile getirerek, 'Yalnız değilsiniz, yalnız kalmayacaksınız' dedi.

(ANKARA) - Berlin Uluslararası Film Festivali'nde (Berlinale) Kurtuluş filmiyle Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü'nü kazanan yönetmen Emin Alper'in ödül konuşması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Alper, konuşmasında, tutuklu bulunan siyasetçiler Selahattin Demirtaş ve Ekrem İmamoğlu'na da değinerek, "8 yıldır hapiste olan Osman Kavala. 9 yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanları. Onlara oy veren milyonlarca insan: Yalnız değilsiniz, yalnız kalmayacaksınız" dedi.

Berlinale'de bu yıl büyük ödüller sahiplerini buldu. Türk sinemasının tarihi bir başarısı olarak, festivalin en prestijli ödüllerini kazanan iki yerli yapım dikkati çekti. İlker Çatak'ın yönettiği Sarı Zarflar (Gelbe Briefe), festivalin en büyük ödülü olan Altın Ayı'yı kazandı. Film, tiyatro oyunları sonrası işsiz kalan bir sanatçı çiftin yaşam mücadelesini konu alıyor.

Ödül töreninde, Kurtuluş filmiyle Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü'nü kazanan Emin Alper'in konuşması da büyük ilgi gördü. Alper, filmi hakkında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kurtuluş, korkunç suçlar işleyen faillerin düşünce yapısını anlamaya çalışmak üzerine kurulu. Ancak en az onlar kadar, hayatta kalanların acılarını ve yalnızlıklarını da anlamak istedim. Öğrendiğim en önemli şeylerden biri, acı çekerken yaşanan yalnızlığın, dünyadaki en korkunç yalnızlık olduğudur. En azından burada, bu sessizliği yıkabiliriz. Onlara, yalnız olmadıklarını hatırlatabiliriz."

Gazze'de yaşanan korkunç koşullarda hayatını kaybeden Filistinliler, zulüm altındaki İran halkı, Rojava ve Ortadoğu'da neredeyse bir asırdır hakları için mücadele eden Kürtler: Yalnız değilsiniz. ve benim halkım… Yalnız değilsiniz. 4 yıldır hapiste olan arkadaşım Çiğdem, Tayfun, Can ve Mine. 8 yıldır hapiste olan Osman Kavala. 9 yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanları. Onlara oy veren milyonlarca insan: Yalnız değilsiniz, yalnız kalmayacaksınız. Yalnız kalmayacağız."

Emin Alper'in törende büyük alkış alan konuşması, hem ödül törenine katılanlar hem de sosyal medyada büyük ses getirdi.

Kaynak: ANKA

24 saat son dakika haber yayını
