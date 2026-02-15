Eminağaoğlu'ndan Gürlek'in Atamasına Dava - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eminağaoğlu'ndan Gürlek'in Atamasına Dava

15.02.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, Gürlek'in Adalet Bakanı atanmasına Danıştay'da dava açacak.

(ANKARA) - Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının iptali için yarın Danıştay'da dava açacaklarını bildirdi.

Avukat Eminağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanma işleminin iptali için Ankara Barosu avukatları olarak dava açıyoruz. Çağrı, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığını korumak için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. 'Adalet Bakanı' adı altında yapılan Akın Gürlek hakkındaki atama işlemi, gerçekte hukuka ve adalete yönelik yeni bir saldırıdır. Bu işlemin iptali için 16 Şubat 2026 Pazartesi, saat 11.00'de Danıştay'da dava açılacaktır. Dava açıldıktan sonra, Danıştay girişinde basın açıklaması yapılacaktır. Halkımızı ve ilerici kamuoyunu, basın açıklamasında birlikte olmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Danıştay, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eminağaoğlu'ndan Gürlek'in Atamasına Dava - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
11:58
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 13:38:06. #7.11#
SON DAKİKA: Eminağaoğlu'ndan Gürlek'in Atamasına Dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.