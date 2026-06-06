CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık anlayışının, insanlığın ortak geleceğini koruyan güçlü bir yaşam kültürüne dönüşmesini ve bu ortak bilincin dünyanın dört bir yanında kök salmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Mesajı - Son Dakika
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