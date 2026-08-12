Emirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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Emirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Emirdağ\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı
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Afyonkarahisar Emirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Bayat ve Gömü yolunun Köseli kavşağında meydana geldi. Y.E.S. (22) yönetimindeki 34 KHV 307 plakalı otomobil ile V.K. (47) yönetimindeki 03 HE 858 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sürücüler Y.E.S., V.K. ile araçlardaki M.S. (21), C.S. (52), N.S. (36), M.M.S. (23), D.S. (21) ve R.E. (70) yaralandı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan R.E., hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Emirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

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