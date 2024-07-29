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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde "17. Emirdağ Gurbetçi Festivali" başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik Millet Bahçesi'nde son buldu.

Millet Bahçesinde devam eden festival, Yanık Kışla Halk Oyunları ekibinin gösterisi, Şair Zafer Yıldırım şiir söyleşisi, Aşık Medeni Karataş ve Pars Anadolu Halk Oyunları ile devam etti.

Festival etkinliklerini Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı birlikte izledi.