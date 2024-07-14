Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerini anma videosu hazırladı

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Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan arkadaşlarının anıldığı video hazırladı.

İçişleri Bakanlığı, videoyu sosyal medya hesabından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, milletimizin demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkmak için gösterdiği eşsiz direnişi gururla hatırlıyoruz. Bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Demokrasiye ve milli iradeye olan inancımız ile birlik ruhumuzu daima diri tutacağız." ifadeleriyle paylaştı.

Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında şehit olan polislerin fotoğrafları, isimleri ve isimlerinin yaşatıldığı okul, park ve hatıra ormanlarından görüntülere yer verilen video, teröristlerin saldırısı sonucu gazi olan Komiser Koray Tunçel tarafından seslendirildi.