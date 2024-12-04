Emniyet Müdürü AA\'yı Ziyaret Etti

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Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Aydın, ziyarette Bölge Müdürü Önder Felek, Başmuhabir Hacı Mustafa Yıldız ve muhabirlerle bir araya geldi.

Bölge Müdürü Felek'ten AA'nın çalışmaları hakkında bilgi alan Aydın, vatandaşların huzur ve emniyeti için yapılan çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Aydın, ziyaretin ardından Felek'e plaket takdim etti.