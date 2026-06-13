Emniyet, Müftülük Personeline Dolandırıcılık Eğitim Verdİ

Ulaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müftülük personeline dolandırıcılık suçları ve yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Müftülük Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilçe emniyet ekipleri tarafından kişisel ve genel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınacak önlemler anlatıldı.

Toplantı sonunda konuyla ilgili broşür dağıtıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli de İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.