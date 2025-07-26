Emniyette Aile İçi İletişim Semineri

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personele yönelik "Aile içi iletişim" semineri düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde konuşan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin, 2025 Aile Yılı kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personele, aile içindeki iletişim sorunları, ilişkilerde yapılması gerekenler, çevresel ve duygusal faktörler hakkında bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal'ın aile konusundaki hassasiyetleri doğrultusunda son 3 yıldır çeşitli zamanlarda eğitimler gerçekleştirdiklerini anımsatan Çetin, aile kurumunun toplumsal denge ve bireysel mutluluk açısından taşıdığı önemi güncel verilerle ele aldı.

Seminerin sonunda İl Emniyet Müdürü Kartal, Çetin'e teşekkür ederek, günün anısına plaket ve çiçek takdim etti.