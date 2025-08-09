Emory Üniversitesi'nde Silahlı Saldırgan Alarmı

ABD'nin Georgia eyaletindeki Emory Üniversitesi, Atlanta kampüsünde silahlı saldırgan bulunduğu gerekçesiyle "acil uyarı" yayımladı.
Emory Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin X hesabından yapılan açıklamada, "Atlanta kampüsünde, Emory Point yakınında silahlı saldırgan bulunmakta. Kaçın. Saklanın. Mücadele edin." ifadesine yer verildi.
Öğrencilerden güvenli bölgelere saklanmaları istenirken, üniversite silahlı saldırgan bulunduğu gerekçesiyle "acil uyarı" yayımladı.
Saldırgana veya öğrencilerin durumuna ilişkin detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.
