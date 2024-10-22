Emre Açar, Hayalini Gerçekleştirip Türkiye'nin En Genç Kaymakamı Oldu - Son Dakika
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Emre Açar, Hayalini Gerçekleştirip Türkiye'nin En Genç Kaymakamı Oldu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Kaymakam olarak atanan Emre Açar, genç yaşta kaymakam olmanın mutluluğunu yaşıyor. Küçükken kaymakamdan ilham alarak bu mesleği hedefleyen Açar, azmi ve çalışkanlığı ile dikkat çekiyor.

22.10.2024 00:33
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Kaymakamlığı önce resmetti sonra kaymakam oldu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Kaymakam olarak görev yapan Emre Açar'ın okuluna gelen kaymakamdan esinlenerek önce kaymakamlığı resmettiği daha sonrada hayalini gerçekleştirerek Türkiye'nin en genç kaymakamlarından biri olduğu öğrenildi

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Kaymakam olarak görev yapan Emre Açar'ın okuluna gelen kaymakamdan esinlenerek önce kaymakamlığı resmettiği daha sonrada hayalini gerçekleştirerek Türkiye'nin en genç kaymakamlarından biri olduğu öğrenildi.

Saimbeyli ilçesinde 6 Mayıs 2024 tarihinde kaymakam olarak atanan Emre Açar'ın kaymakam olma serüveni dikkat çekti. Düzce ile Yığılıca ilçesinde 1999 yılında dünyaya gelen Açar, ilkokulda eğitim gördüğü sırada okulu ziyaret eden kaymakamdan çok etkilendi. Açar, kaymakam olmaya karar verip önce kaymakam olduğunu anlatan bir resim yaptı. Daha sonrada kaymakam olmak için var gücüyle çalışıp üniversiteyi kazanıp kaymakam oldu. 25 yaşındaki Türkiye'nin en genç kaymakamlarından biri olan Açar, 6 ay önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Saimbeyli ilçesine atandı. Açar, atandıktan sonra Saimbeyli Belediyesinden oy birliği ile hemşerilik beratı alan ve ilçede genç yaşlı demeden herkesin sevgisini kazandı.

Açar, çocuk hayalini önce resmettiğini sonrada gerçekleştirdiğini belirterek, "Ben köy okulunda okudum. Çok kıymetli öğretmenlerimin desteği ile hayallerime koştum. Bu hedef doğrultusunda ilerledim. Hukuk fakültesinden sonra idealim olan mesleğime giriş sınavlarına girdim. Sınavı kazanıp hayalime kavuştum" dedi.

Fatiş Demirboğa, "Genç bir kaymakam çok memnunuz. Rabbim hayırlı görevler versin" diye konuştu.

İlçenin en yaşlısı 87 yaşındaki Niyazi Koçak ise, "Kaymakam Emre Açar'dan çok memnununuz. İlçemizde bugüne kadar sokakta, kurumlarda büyük bir ekip ruhu ile hizmet için yarışan. Evlerimizde bizleri ziyaret eden yalnız bırakmayan genç kaymakamımıza çok teşekkür ederiz. Bu yaşıma kadar böyle bir hizmet anlayışı ile karşılaşmamıştım. Kaymakamımızın çalışma düzeni, disiplini ile ilçemizde örnek çalışmalara imza atmıştır" diye konuştu.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ise, "İlçemize gösterdiği ilgi, hemşerilerimize verdiği değer, ilçe gelişmesine sunduğu katkılar nedeni ile Saimbeyli Belediyesi Meclis üyeleri kararı ile hemşerilik beratı verilmiştir. Biz bu sebeple bu ilçemiz için koşturması vatandaşlarımız ile dertlenmesi bizleri gururlandırdı. Kendisini Düzce Yığılcalı olsa da kendisi Saimbeyli'dir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Emre Açar, Hayalini Gerçekleştirip Türkiye'nin En Genç Kaymakamı Oldu - Son Dakika

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